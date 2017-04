FC Dordrecht geeft de supporters tekst en uitleg

FC Dordrecht hecht waarde aan de eenheid en de inbreng van haar supporters. Daarom gaf het bestuur tekst en uitleg over de huidige situatie en de toekomst van de club. Op 6 april schoven in het supportershome 60 belangstellenden aan die zich zorgen maken over de club.

Namens het clubbestuur van FC Dordrecht gaf directeur Hans De Zeeuw uitvoerig inzage in de financiële positie, de bouwplannen voor het stadion en het beleid.

Financieel

FC Dordrecht heeft het eigen vermogen versterkt maar ten opzichte van het seizoen 2015/2016 heeft de club wel minder sponsorinkomsten. Het huidige seizoen zal daarom nog verlies opleveren. Een aantal bedrijven heeft hun sponsorcontract opgezegd en/of onderhandelt nu over een nieuw contract. Daar staan echter nieuwe zakelijke partners tegenover en in seizoen 2017/2018 wordt weer een groei van de omzet verwacht.

Technisch

Een belangrijk deel van de omzetgroei zal in de toekomst direct naar het spelersbudget gaan. Maar minder sponsorgeld, kaartverkoop en lagere horeca-inkomsten zijn ongunstig voor het budget dat aan spelers kan worden besteed. Toch is er een mondeling akkoord met een eredivisieclub over de huur van 4 à 5 spelers. Deze deal moet een kwaliteitsimpuls geven aan de selectie van FC Dordrecht.

Bouwplannen

Het bestuur van de club wil het Riwal Hoogwerkers Stadion moderniseren. Het meest realistisch is een renovatie in stappen op de huidige locatie. Er zal extra ruimte worden gemaakt voor commerciële activiteiten zoals horeca, gezondheid en fitness. Met een grote aannemer en met financiers heeft FC Dordrecht daarvoor al afspraken op papier gezet.

Communiceren

Na deze avond is de band tussen de supporters en het bestuur van FC Dordrecht sterker geworden. Maar er is ook een begin gemaakt met een meer open manier van communiceren tussen beide partijen. Hierdoor blijft men vanaf nu veel beter op de hoogte van elkaars ideeën en wensen.

