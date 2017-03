Eigen dug-out voor Darjan Wamelink bij Sportclub Lochem

Het was op 19 maart jl. een bijzondere dag voor Darjan Wamelink. Want sinds gisteren beschikt huij over een ‘eigen’ verrijdbare dug-out bij zijn vv Sportclub Lochem. Hij is een trouw bezoeker van de thuiswedstrijden van Sportclub Lochem. Wamelink woont in het Thomashuis, een woonvorm voor mensen met een beperking.

“Mooi weer of slecht weer, vanaf vandaag maakt het Wamelink niets meer uit”, zei Sportclub Lochem voorzitter Ger ten Asbroek voor de camera van Hart van Nederland.

Eigen dug-out

Vv Sportclub Lochem heeft de afgelopen tijd nieuwe dug-outs laten plaatsen. En speciaal voor Wamelink en zijn begeleider Hennie Ruiter werd een extra dug-out geplaatst. Tweepersoons en bovendien verrijdbaar. Zij hebben voortaan dus hun eigen overdekte zitplaats langs de lijn. Op 19 maart werd deze ‘privé dug-out’ in gebruik genomen, voorafgaand aan de wedstrijd van Sportclub Lochem tegen TKA.

Lekker uit de wind

Ruiter en Wamelink hadden al direct profijt van hun nieuwe onderkomen want zij zaten lekker uit de wind. “Het zit heerlijk”, glunderde Wamelink. De dug-out staat vlak naast die van de thuisclub zodat Wamelink de trainer tijdens de wedstrijd van advies kan blijven voorzien.

Niet meer stuk

De aansporingen van Wamelink zorgden het afgelopen weekend niet voor veel euforie. Sportclub Lochem en TKA speelden met 1-1 gelijk. Maar de middag van Wamelink kon niet meer stuk. “Mooi weer of slecht weer, het maakt Wamelink echt niets meer uit”, aldus voorzitter Ten Asbroek.

