Zo wilde Jong Ambon 2018 eigenlijk niet beginnen

Bij voetbalclub Jong Ambon in Middelburg is op 9 januari het dak van het clubgebouw gewaaid. De schade is enorm maar voorzitter Melvin Telussa is vooral opgelucht dat er niemand gewond is geraakt.

Telussa is geschrokken van de enorme ravage na de storm. “Het is een nieuw complex dus je verwacht niet 2018 op deze manier te beginnen.”

Een paar jaar oud

Het clubgebouw van Jong Ambon, dat bestaat uit een kantine en kleedlokalen, is pas een paar jaar oud. Op dinsdagmorgen vroeg, rond 03:00 uur, sloeg de wind onder het dak dat werd opgetild en deels op de grond terecht kwam.

Uit bed gebeld

“Ik werd uit m’n bed gebeld door onze secretaris, Does Lilipaly”, vertelt Telussa. “En daarvoor werd hij weer gealarmeerd door de brandweer. We zijn toen maar meteen naar het clubgebouw gereden.”

Geen lekkage

“Gelukkig lagen er nog houten platen onder het aluminium dak. Er is dus geen lekkage ontstaan. Het is nog een vrij nieuw complex, dus dan verwacht je zoiets niet. Maar ik ben vooral opgelucht dat er niemand in het gebouw aanwezig was.”

Nog geen nieuwjaarsreceptie bij Jong Ambon

Bij de andere clubs op sportpark De Sprong is door de storm geen schade ontstaan. Hoeveel de schade bij Jong Ambon bedraagt, is nog niet bekend. “Dat wordt verzekeringswerk”, zegt Telussa. Aannemingsbedrijf Fraanje in ‘s-Heer Arendskerke gaat de beschadigde constructie onderzoeken.

Door de gebeurtenis met het dak en de schade aan het clubhuis, kan de nieuwjaarsreceptie die gepland staat op 19 januari helaas niet doorgaan.

