Sportkader sterker met de cao Sportverenigingen

De cao Sportverenigingen is sinds begin 2017 via werkgeversvereniging NIDS beschikbaar voor alle sportverenigingen. Erik Lenselink van NOC*NSF is blij met dit initiatief dat het sportkader van clubs versterkt.

WOS Erik Lenselink van NOC*NSF, en bestuurslid van de, stelt dat de cao Sportverenigingen bijdraagt aan professionalisering van sportverenigingen.

Enthousiasme en inzet

Wekelijks stellen ruim 600.000 ouders, vrijwilligers en coaches velen in staat om hun sport te beoefenen. Mede dankzij hen kunnen sporters op hun eigen niveau trainen en wedstrijden spelen. Via hun inzet leveren zij een grote bijdrage aan de manier waarop mensen sport beleven.

Kwaliteit van sportkader

De kwaliteit van het sportkader hangt samen met de manier waarop sporters hun sport ervaren en beoordelen. Om aan hun eisen te blijven voldoen, is investeren in de kwaliteit van de coaches cruciaal.

Zes contracten

Volgens Lenselink creëert deze cao Sportverenigingen een waarin clubs betrouwbare betaalde krachten kunnen nemen. De mogelijkheid bestaat nu zelfs om binnen 48 maanden 6 opvolgende contracten voor een bepaalde tijd af te sluiten.

Dat is meer dan via de WWZ is toegestaan. Toepassing van de cao Sportverenigingen toont potentieel sportkader dan ook dat een club waarde hecht aan goed werkgeverschap.

WOS en NIDS

Werkgevers in de Sport (WOS) en Netwerk in de Sport (NIDS) versterken het sportkader op het gebied van werk en werkgeverschap. Het NIDS richt zich op trainers, instructeurs en clubbeheerders. De WOS meer op (gemeentelijke) sportorganisaties, universitaire sportcentra en de bonden.

NIDS helpt professionalisern

Een hoofddoel van NOC*NSF is om zoveel mogelijk Nederlanders aan het sporten te krijgen en te houden. Maar daarvoor is wel een sterk sportkader nodig en daarom omarmt NOC*NSF het initiatief van het NIDS.

Volgens Lenselink kan een lidmaatschap van het NIDS goed bijdragen aan professionalisering van de werkomgeving van een sportclub. En zo wordt ook bij gedragen aan de ontwikkeling van een sportclub zelf.

