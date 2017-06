Stappenplan Breda-Actief voor preventiebeleid clubs

De media staan vandaag bol van het nieuws dat de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag door sportclubs nog niet goed is. Wellicht kan de werkwijze van Breda-Actief via een stappenplan bijdragen aan een beter preventief beleid voor clubs.

“Iedere sporter, jong en oud, moet op de sportclub in hun vrije tijd veilig kunnen samenkomen, sporten en spelen, zonder met ongewenst gedrag in aanraking komen”, vindt Breda-Actief.

Incidenten voorkomen

Voor de vrijwilligers binnen een sportclub is het fijn werken als dat kan in een veilige en prettige omgeving. Bovendien wil iedere club en clubbestuurder liever incidenten en zaken rond aansprakelijkheid voorkomen. Een stappenplan zou dan wel handig zijn.

Loopt wel zo’n vaart

De meeste clubs denken dat het bij hen zo’n vaart niet zal lopen. Maar het loopt veel vaker vaart dan wordt aangenomen. En daarom is het voor elke clubbestuurder goed om stil te staan bij vragen rond de sociale veiligheid op de club. In Breda maken zij daar een punt van.

Puntsgewijs preventief beleid

“Wij maken er een punt van in Breda” is een campagne om sociale veiligheid bij elke sportclub op de kalender te krijgen. Iedere club moet preventief beleid invoeren voor een cultuur waarbij men elkaar durft aan te spreken. Maar tevens om ongewenst gedrag te allen tijde te voorkomen.

Stappenplan voor sportclubs

Voor sportclubs die willen inhaken zijn een ‘vier stappenplan’, een poster en praktische campagnetips beschikbaar. De vier stappen voor een sociaal veilige club zijn:

Stap 1. Maak zowel gewenst als grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar en organiseer een bijeenkomst om dat te bespreken;

Stap 2. Zorg voor een vertrouwenscontactpersoon binnen de club. Het handigste is om daarvoor één vertrouwenspersoon aan te wijzen;

Stap 3. Stel met elkaar de omgangsregels vast. Het is belangrijk om afspraken te maken over de manier waarop je wèl met elkaar omgaat;

Stap 4. Vraag een VOG aan als vast onderdeel van het vrijwilligersbeleid

