Scouten jonge talentjes vindt minister Bruins onwenselijk

Is het erg dat profclubs proberen om jonge voetballertjes te scouten en te binden? Want soms worden kinderen al voor hun zesde jaar gescout en verleid om naar de opleiding van een profclub te gaan.

Experts maken zich zorgen omdat het scouten van soms nog heel jonge spelertjes niet effectief is en zelfs gevaarlijk kan zijn.

Tien jaar later

Een onderzoek dat de KNVB in 2007 liet uitvoeren, stelt dat clubs als instroomleeftijd minimaal tien jaar zouden moeten aanhouden. Maar tien jaar later blijkt dat die leeftijdsgrens niet wordt gerespecteerd. Sterker nog, er is een wedloop gaande tussen clubs om de allerjongste talentjes.

Paal en perk

Sportminister Bruno Bruins vindt deze ontwikkeling onwenselijk. “Kinderen van 6 of 7 moeten met lol sporten en spelen. Ik zie geen rol voor de overheid maar roep clubs wel op om paal en perk te stellen aan deze ontwikkelingen. Afspraken over scouten moeten clubs onderling regelen, eventueel samen met de KNVB.”

Onethisch van de KNVB

Deze praktijk is ook een doorn in het oog van kinderombudsman Margrite Kalverboer. “Dat de KNVB wel onderzoek heeft laten doen maar de resultaten niet heeft gedeeld, is onethisch”, stelt Kalverboer.

(Inter)nationale afspraken

Volgens de KNVB is Europese regelgeving nodig en daar is Kalverboer mee eens. “Maar er is wel haast geboden. Er zouden nationaal én internationaal afspraken gemaakt moeten worden zodat jonge kinderen bij hun eigen club kunnen blijven spelen.”

Jong talent moeilijk te herkennen

Jacco Swart van de Eredivisie CV: “Volgens mij is het heel moeilijk om bij spelertjes van 6, 7 of 8 jaar talent te herkennen. Maar uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van de clubs en de ouders om terughoudend te zijn.”

Belang kind voorop

“Het belang van het kind staat altijd voorop en daarna pas dat van de clubs. Dit is een internationaal probleem op alle niveaus in het voetbal. Er moeten dus internationale afspraken komen maar wij moeten onszelf niet, als braafste jongetje van de klas, in een zwakke concurrentiepositie brengen”, aldus Swart.

