Bij SO Soest is de hype rond korrelgate voorbij

Het nieuwe kunstgrasveld bij SO Soest is eind juli voor het eerst bespeeld. “En de vragen over de gezondheidsrisico’s van rubberen korrels zijn op één hand te tellen”, zegt projectleider Guido Vugts van de voetbalclub.

Buurgemeente Baarn besloot om de rubberkorrels weg te halen. Volgens Guido Vugts “een emotioneel raadsbesluit” terwijl het RIVM na onderzoek de rubberkorrels veilig acht.

Korrelgate is bij SO Soest voorbij

SO Soest en de gemeente hebben ook duurdere alternatieven zoals kurk en een plastic korrel onderzocht. De keuze voor de rubberkorrels is, met kwaliteitswaarborgen op de website van SO Soest uitgelegd. “De hype rond korrelgate is voorbij, het leeft niet meer bij de spelers”, zegt Vugts.

Vervanging is duur

Het gemeentebestuur van Baarn krijgt deze week de resultaten van het grondonderzoek naar doorsijpelende schadelijke stoffen onder de kunstgrasvelden. BenW bespreekt in augustus de uitslagen. “Vasthouden aan vervanging is voor Baarn een kostbare zaak want het gaat om tienduizenden euro’s per veld”, stelt Vugts.

Ideaal

De Baarnse sportclubs hebben geen haast met de vervanging. “Ik ben er niet zo mee bezig”, zegt voorzitter Henk van Vulpen van Sportpark ter Eem. “De gemeente bepaalt en betaalt dus het tempo wordt daar aangegeven.”

Ook voorzitter Jan-Willem van der Roest van sv Baarn wacht maar af. “In de club is de rust weergekeerd en ik verwacht ook niet dat de kosten via een omweg toch weer bij de sportclubs zullen worden neergelegd.”

Uitstel

Jan Buis, oud-voorzitter van sv Baarn, vindt de reactie van de gemeente overtrokken. “Ik begrijp best de bezorgdheid van ouders voor hun kinderen maar er zijn meer risico’s in onze welvaartsstaat. Als ik mijn vingers over de vensterbank haal, zit er zwart aan van het voorbijrijdende verkeer.

Baarn heeft het kunstgras heel hard nodig. Buis oppert om de kwestie even te laten bezinken. De CDA- en VVD-fractie in de gemeenteraad hebben het ook al over ‘paniekvoetbal’ om de rubberkorrels te laten verwijderen.

Follow @Allesportzaken