SLTC moet met 135 leden terug naar twee banen

De Sliedrechtse Lawn Tennis Club, de oudste sportclub van Sliedrecht, zit in zwaar weer. Dat was al zo in 2011 maar sindsdien is SLTC er niet in geslaagd de neerwaartse spiraal om te buigen.

Clubvoorzitter Lucien Spek: “Wij hadden gehoopt dat de gemeente onze restschuld zou kwijtschelden. En dat de erfpacht in balans zou worden gebracht. Dat is helaas niet gebeurd.”

Even wat lucht

“Door een kostenreductie kan SLTC het nog wel even uitzingen. Wij hebben nu wel even wat lucht maar het is zeker niet de redding van de club.” Volgens Spek was dat wel het geval geweest als de club mee had kunnen verhuizen naar de Benedenveer.

Gat in de financien

“Op die verhuizing hebben we gefocust maar die is helaas niet doorgegaan.” Over het waarom weidt Spek niet uit. “Er zat een gat in de financiën. De volleybalclub zat al op een rijdende trein en daar kwam ineens SLTC bij. Ondanks de goede samenwerking konden zij niet langer wachten.”

Uit plannen van de gemeente

Ook het Recreatief Knooppunt waar v.v. Sliedrecht naartoe verhuist, had een alternatief kunnen zijn. Maar SLTC kwam toen al niet meer in de gemeentelijke plannen voor”, zo stelt Spek. De club gaf al in 2011 aan “de toekomst somber in te zien en dat is er niet beter op geworden. Integendeel.”

Een kleinschalig en gezellig SLTC

“Ons vooruitzicht is verslechterd, mede nadat wij in 2016 zo’n 90 van de 225 leden zijn kwijtgeraakt. Een accommodatie in afgeslankte vorm is nu onze enige kans. Kleinschalig en gezellig zullen daarom de speerpunten zijn van ons actieplan.”

Wij betalen nu de prijs

“Wij hebben in het verleden teveel op onze lauweren gerust en daar betaalt SLTC nu de prijs voor. Zoals vroeger, met 5 à 600 leden, wordt het nooit meer. Wij hebben nog wel bestaansrecht maar dan moeten wij heel snel terug naar twee of hooguit drie banen.”

Follow @Allesportzaken