Groeigeld Unitas Eindhoven gaat naar ‘slechte’ clubs

Eindhoven besteed veel geld en aandacht aan het overeind houden van amateurvoetbalclubs die ten onder dreigen te gaan. Maar de gemeente gebruikt daarvoor ook geld dat bestemd was voor de groeiclubs. Een reden voor Unitas Eindhoven om over deze ontwikkeling aan de bel te trekken.

Het gaat goed met sv Unitas ’59. De club is met iets meer dan 1.400 leden en ruim 200 vrijwilligers, de grootste amateurclub in Eindhoven. De club heeft een goed bestuur en is financieel gezond.

Andere problemen bij Unitas Eindhoven

Maar ook Unitas Eindhoven heeft zo z’n problemen want de club kampt met onvoldoende veldcapaciteit. Vanwege de perikelen bij andere clubs krijgt Unitas nu niet het toegezegde tweede kunstgrasveld. De gemeente wil zoveel mogelijk clubs overeind houden maar daardoor blijft er minder geld over voor de clubs waar het wel goed gaat.

En dat terwijl er in de Sport- en beweegvisie Eindhoven 2016 – 2020 staat dat de gemeente sterke clubs nog sterker wil maken. Omdat ouders en hun kinderen bewust de keuze maken voor Unitas ’59 heeft de club een wachtlijst met daarop zo’n 100 kinderen. Die willen ontzettend graag gaan voetballen maar daarvoor ontbreekt de capaciteit. Dat is heel zuur voor de ‘sportvereniging van het jaar’.

Maatschappelijke inzet

De club heeft vanwege de groei het pand van de buren gekocht en grotendeels uit eigen middelen gefinancierd. Dat wordt nu opgeknapt en voorzien van zuinige ledverlichting. Unitas ’59 onderzoekt eveneens hoe de ruimte maatschappelijk meer kan worden ingezet. Zoals door blaaskapel Blusswerruk als repetitieruimte.

Factoren

Dat het de ene club goed gaat en de andere niet heeft te maken met niet beïnvloedbare factoren maar net zo goed met gemaakte keuzes. Zo betaalt Unitas (selectie)spelers niet omdat het vaak toch maar passanten zijn. En de club houdt de simpele regel aan dat er niet meer uitgegeven kan worden dan er binnenkomt.

De uitgaven zijn zodanig ingericht dat alle voetbalgerelateerde zaken uit de contributie bekostigd dienen te worden. Zo kan bij tegenvallers het voetbal altijd blijven doorgaan. Unitas ’59 wil dat de leden de club kunnen beleven als een vereniging maar dat deze bestuurd wordt als een onderneming.

Sport- en beweegvisie

Unitas Eindhoven kijkt altijd naar wat het zelf kan doen. Maar uit eigen middelen een tweede kunstgrasveld financieren is ook voor een gezonde club als Unitas een brug te ver. Je eigen (voetbal)broek ophouden is voor de continuïteit het beste. Maar steun in de rug vanuit de gemeente voor de aanleg van het toegezegde tweede kunstgrasveld en/of meer vierkante meters gras, zou niet te veel gevraagd moeten zijn.

