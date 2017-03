SFB: Wat voor sportclub wilt u over vijf jaar besturen?

Wat voor club wilt u over 5 jaar besturen? Een gezellige club of een Olympische club? Liever een maatschappelijke club of een mengvorm? Het overleg van de Sport Federatie Berkelland (SFB) in de kantine van FC Eibergen, leverde goede voorbeelden op van de diverse clubculturen.

Op 13 maart jl. riep de SFB 35 clubbestuurders in Berkelland bij elkaar. Zij werden bijgepraat over de keuzes die zij kunnen maken om hun club mee te laten groeien met de maatschappelijke veranderingen.

Wat willen de leden

De inleiding van deze bijeenkomst werd gegeven door Jan Minkhorst, adviseur clubkaderontwikkeling bij NOC*NSF. Een van de belangrijkste vragen die de aanwezige bestuurders werd gesteld was “wie zijn de leden en wat willen zij?” Uit de zaal kwamen meerdere suggesties voor manieren om daar achter te komen.

Aandacht naar buiten

Het instellen van een jeugdraad werd als voorbeeld gegeven, het voeren van gesprekken met een ledendelegatie of het versturen van een enquête. Met de antwoorden kan een club darana de aandacht meer naar buiten richten. Vervolgens kan het bestuur dan contact zoeken met bezoekers, sponsoren en organisaties in de omgeving.

Aanbod, kader en de accommodatie

Bestuurders werden uitgedaagd om na te denken over het openstellen van hun vereniging zonder de identiteit van de club aan te tasten. Daarbij draaide het steeds om kernbegrippen zoals (nieuw) aanbod, kader en de accommodatie. Ook kwam al naar voren hoe belangrijk het is om altijd uit te gaan van de sterke kanten van de club. Maak geen keuzes die niet bij de club passen.

Vervolgavond

Dit was de eerste keer dat clubvoorzitters via de SFB zo informeel bij elkaar kwamen. Het bespreken van belangrijke thema’s zoals de omgang met een veranderende omgeving werd zeer positief beoordeeld. De clubs in Berkelland hebben al veel kennis en ervaring die bestuurders onderling kunnen uitwisselen. Vanwege het succes houdt de SFB een vervolgavond tijdens het voorjaarsoverleg op 29 mei as.

