Nick Veenbrink onderzocht selectiebeleid sportclubs

Nick Veenbrink, consultant bij NMC Bright, is nog geen club tegen gekomen zonder selectiebeleid. “Alle amateurclubs scouten de beste spelers uit een leeftijdscategorie en plaatsen die in een selectieteam.”

Nick Veenbrink heeft vanaf medio 2017 onderzoek gedaan naar het selectiebeleid. “Een grote groep kinderen blijkt onterecht uitgesloten te worden van ontwikkelingskansen.”

Twee argumenten

Veenbrink heeft twee argumenten ontdekt om een selectiebeleid te voeren. Ten eerste willen clubs met hun eerste elftal zo hoog mogelijk spelen en daarom talentvolle spelers al vroeg zo goed mogelijk opleiden. Ten tweede omdat clubs geloven dat kinderen die op een gelijk niveau spelen, meer plezier beleven.

Later van waarde voor het eerste

Selectieteams krijgen vaak een gediplomeerde trainer, trainen vaker en krijgen betere faciliteiten. Dat lijkt logisch. Hoe eerder je talent opleidt, des te groter is de kans dat hij of zij zich ontwikkelt tot een goede speler die later van waarde is voor het eerste elftal. Dat is althans de gedachte.

Potentie is een onbetrouwbare factor

Clubs scouten de talentvolle spelertjes eruit en denken dat talent zich lineair ontwikkelt en latere prestaties voorspeld kunnen worden. Maar onderzoek heeft aangetoond dat hun ontwikkeling grillig verloopt.

Er kan niet betrouwbaar worden voorspeld of jonge, talentvolle spelers ook de potentie hebben om de top te bereiken (Baker, 2012; Coté & Hancock, 2014). Dit maakt de herkenning van talent niet zonder risico.

Geboortemaand effect

Het herkennen van talent in de sport is complex en niet betrouwbaar. Dat blijkt ook uit het ‘geboortemaand effect’, de oververtegenwoordiging van kinderen die vroeg in het jaar geboren zijn. Dat zou verklaard kunnen worden door het feit dat:

• spelers uit de eerste paar maanden van het geboortejaar een voorsprong hebben in ontwikkeling;

• deze spelers al langer hebben kunnen voetballen omdat zij iets ouder zijn

Beter een grote(re) groep

Er zijn meer redenen die onderstrepen dat vroegtijdig selecteren, een grote groep kinderen uitsluit van ontwikkelkansen. En daarmee snijden clubs zichzelf in de vingers want zij ontwikkelen de potentie van een kleine groep spelers terwijl zij beter een grote(re) groep spelers zouden kunnen ontwikkelen.

Follow @Allesportzaken