VVCS agendeert seksueel misbruik in het profvoetbal

Spelersvakbond VVCS gaat de aanvoerders van Nederlandse profclubs inschakelen om seksueel misbruik in het voetbal bespreekbaar te maken. Daarmee wil de VVCS de zwijgcultuur doorbreken. “(Oud-)voetballers moeten weten dat zij zich bij ons kunnen melden, eventueel anoniem”, zegt directeur Louis Everard.

“Wij hopen dat iedereen die zo’n ervaring heeft gehad ermee voor de dag komt”, zegt Everard. “Aanvoerders kunnen daaraan, met hun voorbeeldfunctie, een belangrijke bijdrage leveren.”

Meer verborgen slachtoffers

De Volkskrant berichtte op 6 mei jl. dat twee slachtoffers van misbruik zich hebben gemeld bij PSV en Vitesse. Daarmee zijn zij de eerste Nederlandse oud-voetballers die zich melden. Deskundigen denken echter dat er nog meer verborgen slachtoffers uit het Nederlandse voetbal zijn.

Aanvoerders zijn rolmodellen

Dat de aanvoerders van profclubs nu worden ingezet, is volgens hoogleraar sport en recht Marjan Olfers belangrijk. “In de kleedkamer en op het veld heerst in het voetbal een machocultuur. Maar aanvoerders zijn rolmodellen en als zij seksueel misbruik bespreekbaar maken, dan verlaagt dat de drempel voor spelers om zich te melden.”

Aangifte wordt niet gebagatelliseerd

Ook Toon Gerbrands van PSV en Joost de Wit van Vitesse dragen volgens Olfers bij aan het verlagen van die drempel door de slachtoffers excuses aan te bieden. “Zij geven daarmee aan dat de topclubs dit probleem serieus nemen. Slachtoffers krijgen het signaal dat het mogelijk is om je te melden en dat zo’n melding niet zal worden gebagatelliseerd.”

Wellicht een voetbalonderzoek

In opdracht van NOC*NSF wordt nu onderzocht hoe groot het probleem van seksueel misbruik in de Nederlandse sport is. De KNVB bekijkt of een specifiek onderzoek in het voetbal hieraan kan bijdragen. “Het zou heel goed zo kunnen zijn dat ook het voetbal in Nederland met dit maatschappelijke probleem te maken heeft.”

VVCS wil het zwijgen doorbreken

“De getuigenis van voormalig Vitesse-voetballer Renald Majoor helpt om het zwijgen in het voetbal te doorbreken”, denkt Olfers. “Jonge spelers identificeren zich met zo’n jongen en zien dat het hen ook had kunnen overkomen. Zo kwam het schandaal in het Engelse voetbal ook aan het rollen.”

