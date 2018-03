Secretariaat van DOSL opgeknipt voor drie personen

Yolanda van Weert is één van de drie dames die het secretariaat van DOSL Leende gaat bemensen. Zij wil graag aantonen dat de functie van secretaris best over meerdere personen te verdelen is.

Betsy Oomen werd door het DOSL-bestuur gevraagd als secretaris. “Maar ik werk fulltime, heb een huishouden en kan het secretariaat dus niet in mijn eentje draaiend houden .”

Drie vrouwen

Dus ging het DOSL-bestuur binnen de club op zoek naar ondersteuning. En die werd gevonden bij Yolanda van Weert en Jeannie van Weert, geen familie van elkaar. De drie vrouwen kennen elkaar al via de kinderen die bij DOSL spelen. En waarom zou een secretariaat niet door een drievrouwschap kunnen worden gerund?

Opknippen

“Ik denk dat het bestuur zelf al het idee had om het secretariaat op te knippen. Dan is het werk leuker om te doen en voelt het meer als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Vele handen maken tenslotte licht werk.”

Girlpower

DOSL zocht bewust girlpower in het bestuur, meer wisselwerking tussen mannen en vrouwen en een betere onderlinge aanvulling. Oomen: “Daarnaast komt ons het vrouwenvoetbal steeds beter op de kaart te staan.”

“En vrouwen bekijken zaken vanuit een andere invalshoek dan mannen. Mannen zijn meer voetbaltechnisch bezig en wij werken meer praktisch en met gevoel.”

Geen verstand van voetbal

Toch ziet Oomen ook wel een valkuil. “Ik heb, ook volgens de kenners thuis, geen verstand van voetbal. Dat heeft een secretaris volgens mij ook niet zo nodig. Ik ga misschien wel tegen voetbaltechnische zaken oplopen maar daarvan heeft de rest van het bestuur weer kennis”, glimlacht Oomen.

Functie opknippen

Jeannie van Weert: “Wij willen laten zien dat één taak goed met z’n drieën kan worden uitgevoerd. Wij willen graag laten zien dat het best mogelijk is om een functie op te knippen en te verdelen over meer personen. Dat kan een goede oplossing zijn als het moeilijk is om kaderleden te vinden.”

