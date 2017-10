Sport in de agenda van de gemeenteraadsfracties

De 12 sportclubs in Schagen vormden in 2013 een hecht front toen de gemeente financieel in zwaar weer zat. “Wij hebben alle clubs destijds uitgenodigd om tot een gezamenlijk standpunt te komen. Wij wilden namelijk niet tegen elkaar uitgespeeld worden.



Sint Boys “Gemeenten praten doorgaans over sport wanneer het om de kosten gaat”, stelt Simco Kruijer namensin Sint Maarten. Hij wil sport hoger op de politieke agenda zien te krijgen.

Onderhoud en renovatie

Schagen stelde een paar jaar geleden voor dat de clubs onderhoud en renovatie van het clubhuis voor eigen rekening zouden gaan nemen. “Voor sommige clubs zou dat betekenen dat per lid jaarlijks wel 100 tot 150 euro kosten. Zo’n bedrag haal je nooit uit de contributieverhoging.”

Onderhoudsfonds

Dus kwamen de clubs samen in opstand, zochten de pers op en spraken in tijdens vergaderingen van de gemeenteraad. Het resultaat was dat de gemeente het onderhoud bleef verzorgen en geld zou storten in een onderhoudsfonds.

Ook alle clubs leverden een bijdrage. In het eerste jaar 15 euro per lid, daarna 30 euro en vanaf het derde jaar 45 euro. “Dat was pittig, maar het hoogst haalbare en meest solidaire resultaat”, stelt Kruijer.

Sterke gesprekspartner

De financiële situatie van Schagen is nu veel beter. Inmiddels is het derde jaar aangebroken maar lijkt de verhoging naar 45 euro van de agenda te zijn. “Doordat we altijd met elkaar hebben opgetrokken, zijn wij een sterke gesprekspartner geworden. Dan kun je zo’n resultaat behalen.”

Dit is het moment

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 wil Kruijer een volgende stap zetten. “Over sport wordt alleen maar gepraat wanneer het om de kosten gaat. Maar sport kan voor de gemeenschap heel veel betekenen. Denk aan thema’s zoals gezondheid en de vereenzaming van ouderen.”

Kruijer werd door de CDA-fractie uitgenodigd, de grootste coalitiepartij. “Sport in de agenda is ideaal om je te onderscheiden richting kiezers. De partijen schrijven nu hun programma’s, dus dit is het moment om met hen contact te zoeken”, besluit Kruijer.

