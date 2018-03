SBC in Son helpt kinderen via Indiase sportclub

Voetbal is in India een ticket naar een beter leven want een goede voetballer vindt in India makkelijker een baan. Drie stafleden van FC Kickstart uit India willen via SBC, kinderen uit de sloppenwijken een kans bieden op een betere toekomst.

FC Kickstart Voetbalclub SBC in Son gaat de trainers vanuit India trainen. Daar leren arme kinderen voetballen zodat zij meer van hun leven kunnen maken.

Train de trainer

Vorig jaar juni kwam trainer Laxman Bhattarai in contact met SBC. Vervolgens bezochten voorzitter Willem van ’t Geloof en trainer Fred Buijs FC Kickstart in februari. Er werd afgesproken dat SBC een ‘train-de-trainer programma’ zou opzetten. De voetbaltraining stelt in India namelijk nog niet veel voor.

Grote mond

“Dat moet wel op hun eigen manier gebeuren”, zegt Buijs. “De kinderen hier geven een grote mond als hen iets niet zint, maar India is wat hiërarchischer. Maar goede spelers zijn mondige en zelfbewuste spelers waar je een stap verder mee komt.”

Vaardigheden

“Zij leren niet alleen beter voetballen, maar ook een aantal andere vaardigheden die hun leven kunnen veranderen.” Van ’t Geloof: “Als je goed kunt voetballen, word je gevraagd voor het leger of om voor een bedrijf te komen voetballen. En dan heb je dus ook gelijk een baan.”

Inzamelingsactie

In juni komt een groep spelers en begeleiders van FC Kickstart voor wedstrijden en trainingen naar Nederland, ook naar SBC. Omdat daarvoor van alles nodig is houdt SBC een inzamelingsactie. Bijvoorbeeld voor voetbalschoenen, ballen en tenues. En wij gaan ook spullen naar India sturen.”

“De kids die hier komen noemen wij de ‘Champions of Change’. Ze komen hier om te leren, clinics te volgen en dat allemaal mee terug te nemen naar hun land. En daar gaan zij op hun beurt weer andere kinderen helpen met het realiseren van hun dromen.”

