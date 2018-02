Rotterdam Topsport verlengt contract met HC Rotterdam

Rotterdam Topsport heeft samenwerking met Hockeyclub Rotterdam verlengd. De samenwerking met vier andere topsportclubs en acht trainingscentra voor talenten wordt ook langer ondersteund.

Namens HC Rotterdam ondertekenden Diederik Chevalier en Jokko de Wit op 12 februari een overeenkomst met de organsiatie. Dat gebeurde tijdens een ontvangst in Ahoy.

Rotterdam sportstad

Rotterdam Topsport is in 1990 in het leven geroepen om de Maasstad nadrukkelijk te positioneren als sportstad. Daarmee werd de stad naar eigen zeggen “voorloper in stedelijk topsportbeleid en is dat altijd gebleven.”

Een doel is om minimaal vijf Rotterdamse topsportclubs landelijk op het hoogst niveau mee te laten doen. En tevens moet minimaal 50% van deze clubs bij de beste vijf clubs van Nederland behoren.

Geld van BenW

Rotterdam Topsport biedt sportclubs ondersteuning op het gebied van communicatie, marketing, onderwijs, huisvesting, opleiding, accommodatie en de participatie in maatschappelijke projecten.

Directeur Hans den Oudendammer van Rotterdam Topsport: “Onze steun aan de topsportclubs en de trainingscentra is onmisbaar. Wij zijn daarom blij dat wij via geld van BenW van Rotterdam, in staat worden gesteld om onze activiteiten voor de sportclubs in 2018 voort te zetten.”

Op hoog niveau

“Wij hopen ook dat zowel de clubs als de centra in 2018 hun doelen kunnen realiseren. Want het op hoog niveau (blijven) presteren van de clubs is van groot belang voor de Rotterdammers en voor de stad”, aldus Den Oudendammer.

De Rotterdamse topsportclubs die de organisatie ondersteunt zijn TTP Rotterdam (zaalvoetbal), Forward Lease Rotterdam (basketbal ), Curaçao Neptunus (honkbal), de stichting Roeien in Rotterdam en Hockeyclub Rotterdam.

