Geen club wil met Black Boys Sneek samenwerken

Voetbalclub Black Boys in Sneek heeft te weinig vet op de botten. Daarom wil de club graag samenwerken met andere sportclubs in Sneek maar vooralsnog heeft geen enkele club daar veel trek in.

“Wij krijgen het maar niet voor elkaar om met een club tot een samenwerking te komen”, zegt een teleurgestelde voorzitter Jan Broersma.

Minimale middelen

Het lukt de penningmeester van vv Black Boys nu nog om met minimale middelen zwarte cijfers te schrijven. Maar de Sneker club heeft meer inkomsten nodig.

“Wij hebben vier jeugdteams, twee meisjesteams, zes zaalvoetbalgroepen en twintig voetballers met een handicap die moeten kunnen blijven spelen”, zegt Jan Broersma.

Black Boys vinden geen gehoor

De voorzitter uitte zijn zorgen deze week bij de gemeentelijke raadscommissie. Hij is al in gesprek geweest met de Waterpoortboys die ook op sportcomplex Schuttersveld spelen.

“Maar die zien alleen iets in een samenwerking als wij in hen opgaan en dat wil vv Black Boys niet.” Broersma heeft met de korfbalclub gesproken die ook op het complex speelt maar ook dat leverde niks concreets op.

Meer inkomsten

“Wij moeten meer inkomsten zien te halen uit reclame-uitingen en kantine-inkomsten om de club draaiend te houden. Wij staan open voor vrijwel elke vorm van samenwerking. Het lukt echter ook niet met de clubs waarmee wij het complex delen”, besluit Broersma.

Follow @Allesportzaken