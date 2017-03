Pius Park sportieve krachtenbundeling in Peel en Maas

In de Limburgse gemeente Peel en Maas hebben 13 (sport)verenigingen en scholen besloten om samen te gaan werken aan het Pius Park. De reden daarvoor is om hun bestaansrecht op de lange termijn zeker te stellen. Op 23 maart ondertekenen alle betrokkenen hiervoor de intentie-overeenkomst.

Doel van de samenwerking is om weerstand te bieden aan het tekort aan vrijwilligers en de vergrijzing die alle sportclubs in Peel en Maas parten spelen.

Partners i.p.v. concurrenten

De sportclubs willen niet meer, zoals dat tot nu toe gebeurde, met elkaar concurreren en leden bij elkaar weghalen. Die manier van werken is nu verleden tijd. Zij willen elkaar versterken, bijvoorbeeld door samen de ledenbestanden te gaan beheren. Of door een sportpas in het leven te roepen waarmee de inwoners bij meer clubs kunnen gaan bewegen.

Bouwens van der Boijecollege

In Panningen zijn meerdere (sport)organisaties actief rondom de ontwikkeling van de sportieve omgeving van het Bouwens College. Samen met leerlingen willen de initiatiefnemers van het Pius Park boven water zien te krijgen waar zij behoefte aan hebben. Daarop moet dan vervolgens het sportaanbod worden afgestemd.

Sport- en beweegaanbod voor 7.500 man

Alle partijen gaan samenwerken om dit sport- en beweegaanbod af te stemmen op de behoefte van de sporters maar ook op die van de partners. Het Pius Park moet daardoor een sportpark voor iedereen worden. En dé plek voor ontmoeting, sport en bewegen voor de 7.500 inwoners van Panningen.

Initiatiefnemers Pius Park

Deelnemers aan het Pius Park zijn o.a. het Bouwens College, de Prisma scholenkoepel en de besturen van het Thyas complex en de Piushallen in Panningen. Van de clubs doen de turnclubs Concordia en SSS omdat die sowieso willen fuseren. Maar ook de judoclub en de atletiekvereniging, volleybalclub Olympia, de tafeltennisclub en de wielerclub Midden-Limburg schuiven aan.

