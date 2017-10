De Groene Club is als KNVB-pilot gestart

De KNVB helpt sportclubs samen met Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland bij de verduurzaming van hun accommodatie. Deze samenwerking via De Groene Club moet leiden tot minder energieverbruik door de clubs.

In eerste instantie worden 30 clubs geselecteerd maar uiteindelijk moeten binnen drie jaar en per provincie 150 sportclubs verduurzamen.

Steentje bijdragen

Opdrogende energiebronnen zorgen ervoor dat er steeds meer aandacht komt voor een schonere leefomgeving. Daaraan willen voetbalclubs ook hun steentje bijdragen. Maar vaak ontbreekt bij bestuurders de kennis en tijd om zich hierin te verdiepen. Via De Groene Club wil de KNVB de clubs hiermee helpen.

De groene club

De Groene Club is een initiatief van de KNVB in samenwerking met de genoemde drie provincies. Het project start met een pilot met 30 clubs. De KNVB selecteert 10 clubs per provincie. Voor de deelnemende provincies draagt de samenwerking o.a. bij aan de doelen voor energiebesparing.

Bijvoorbeeld door isolatie, het plaatsen van LED-verlichting en het opwekken van energie via zonnepanelen. Maar er zijn ook al afspraken gemaakt om deze aanpak uit te breiden naar tennis- en hockeyclubs en naar andere provincies.

Na de pilot

De KNVB vertaalt de wensen van de clubs naar praktische voorstellen. Het doel is om binnen drie jaar zeker 150 clubs per provincie te verduurzamen. Maar de Groene Club is een sportbreed initiatief. Ook andere sportbonden kunnen deelnemen en de KNLTB en de KNHB hebben al aangegeven mee te willen doen.

Standaard voor de toekomst

Eén van de pijlers uit de strategische agenda van het amateurvoetbal is de vorming van sterke clubs. Verenigingen dus, die financieel gezond zijn en beschikken over een goede accommodatie. En verduurzaming en verlaging van de energierekening via De Groene Club draagt daaraan bij.

Energie is namelijk één van de grootste kostenposten voor een club. De KNVB wil clubs ontzorgen richting een duurzame sportaccommodatie, de standaard voor de toekomst.

Follow @Allesportzaken