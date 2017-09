Samenwerking KNZB, Optisport en Topsport Amsterdam

In het Sloterparkbad in Amsterdam is op 13 september de samenwerking tussen de KNZB, Optisport Exploitaties en Topsport Amsterdam hernieuwd.

Het doel van de samenwerking is het op wereldniveau faciliteren van het NTC topsportprogramma 2020 en het RTC opleidingsprogramma 2024.

Continuïteit topzwemmen

Volgens KNZB-directeur Jan Kossen is deze hernieuwde samenwerking belangrijk voor de continuïteit van het topzwemmen. “Het NTC en RTC programma gaan in de komende jaren daarom samen in het Amsterdamse Sloterparkbad trainen.

Talent en ambities

Ook Frank Thewessem, directeur van Topsport Amsterdam, kijkt uit naar de samenwerking. “Topsport Amsterdam wil talent en topsporters de mogelijkheid bieden om hier hun ambities waar te maken.”

“De faciliteiten in Amsterdam zijn al zeer goed. Wij kijken ernaar uit om die met steun van de gemeente Amsterdam, te continueren en waar dat nodig is te verbeteren.”

Optisport exploiteert zo’n 350 sportaccommodaties in Nederland en België. In opdracht van de gemeente Amsterdam exploiteert Optisport het Sloterparkbad.

Topsporters inspireren

Erwin van Iersel van Optisport is er trots op dat zijn bedrijf dagelijks gastheer is van topsporters en talenten. “Optisport brengt graag mensen in beweging in al haar sport accommodaties. En topsporters inspireren bezoekers om vaker te gaan zwemmen.”

Amsterdam Swim Cup

Intussen is het zwemseizoen 2017/2018 in Amsterdam al begonnen. De belangrijkste evenementen zijn de EK Korte Baan in december en de EK Lange Baan in de zomer van 2018. Maar het eerste meetmoment is van 20 t/m 22 oktober in het Sloterparkbad. Want dan staat de Amsterdam Swim Cup op het programma.

