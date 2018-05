Ook Helmond Sport helpt ex-gedetineerden aan werk

Helmond Sport gaat samenwerken met penitentiaire inrichting Ter Peel in Horst aan de Maas. De club gaat gedetineerden uit de regio helpen om in de maatschappij terug te keren.

Sinds het begin van 2018 is al é é n ex-gedetineerde vanuit Ter Peel werkzaam geweest bij Helmond Sport . Deze heeft mede hierdoor een betaalde baan gevonden.

Betaald werk

Ter Peel gaat gemotiveerde ex-gedetineerden voor dagbesteding en/of vrijwilligerswerk bij Helmond Sport onderbrengen. Partijen sloten daartoe op 28 april jl. een convenant. Als blijkt dat de deelnemer goed functioneert, dan zoekt Helmond Sport voor hem betaald werk via het eigen netwerk van de club.

Hulp aan kwetsbare mensen

De samenwerking heeft als doel de recidive in Helmond e.o. te verminderen. Beide partijen vinden het van groot belang dat kwetsbare mensen weer volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. En sport kan daarbij een belangrijk middel zijn.

Terugkeer in de maatschappij

Yvo Boelhouwers, directeur van Ter Peel, is blij met de samenwerking. “Een hoofdtaak van ons is het opsluiten van mensen die een celstraf opgelegd hebben gekregen. Maar het is net zo belangrijk dat wij die mensen kunnen voorbereiden op terugkeer in de maatschappij.

Werk via sport

De samenwerking met Helmond Sport is onderdeel van het project ‘Werk via sport’ van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Woordvoerder Robert Meijer: “Inmiddels werken er 15 gevangenissen samen met al meer dan 40 sportclubs. Dat zijn in de meeste gevallen voetbalclubs zoals Vitesse, Fortuna Sittard, FC Emmen en FC Dordrecht.

45 man aan een betaalde baan

“De afgelopen drie jaar hebben al zo’n 175 ex-gedetineerden via dit project gewerkt aan hun terugkeer in de maatschappij. Zo’n 40 personen zitten op dit moment nog in het traject en al 45 van hen hebben via het project een betaalde baan gevonden.”

