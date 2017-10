Gezamenlijke sponsoravond Berkelland zeer effectief

Op 26 oktober werden 75 mensen van 40 bedrijven welkom geheten op een gezamenlijke sponsoravond van de sportclubs in Borculo. Samen zo’n avond organiseren bleek voor iedereen effectief.

De organisatie was in eerste instantie in handen vertegenwoordigers van alle 7 sportclubs. Later werd daarvoor speciaal een commissie in het leven geroepen.

Facebook groeit nog steeds

De zaal van sponsor Buitencentrum Kerkemeijer zat propvol. De avondvoorzitter, burgemeester Joost van Oostrum, kondigde zowel in de eerste als in de tweede helft, de sprekers aan.

Carolien Tesselhof van Tesselhof Media gaf uitleg over Facebook en wat de sponsoren daarmee kunnen doen. Het aantal mensen dat lid wordt van Facebook neemt nog steeds toe. Het medium is dus, zoals sommige bronnen wel beweren, echt nog niet op zijn retour.

Gastvrijheid kan beter

Na de ‘rust’ legde Laura de la Mar van Gastvrijheid in Bedrijf uit dat wij in Nederland nog niet erg gastvrij zijn. En dat terwijl wij, sportclubs en bedrijven, zelf denken dat wij dat wel zijn.

Ook tips voor sponsoren en clubs

Tijdens deze sponsoravond kregen de sponsoren, maar ook de clubbestuurders, veel nuttige tips mee. In de derde helft was het tijd voor het leggen van contacten tussen de clubbestuurders en sponsoren. En daaruit kwamen veel afspraken tot stand.

Opzet gezamenlijke sponsoravond effectief

Deze avond werd met hulp van de Sport Federatie Berkelland georganiseerd en het samenbrengen van clubs en sponsoren op deze manier werkt. Deze sponsoravond was in alle opzichten effectief. De resultaten zijn zelfs zo goed, dat er nu al over wordt gedacht om deze opzet een vervolg te geven.

