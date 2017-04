Het voetbal op Tholen gaat over in een stichting

Het is onvermijdelijk dat sportclubs op Tholen meer eigen verantwoordelijkheid moeten gaan nemen. De gemeentelijke bezuinigingen worden steeds meer voelbaar bij de 7 voetbalclubs en de Thoolse Voetbalfederatie wordt een stichting. Op een informatieavond werd aangegeven dat daaraan ook voordelen zitten.

Er zijn 7 sportcomplexen op Tholen. Die wil de gemeente wel behouden maar daar hangt een prijskaartje aan. “Dat is best even spannend en wij zullen hier en daar wat water bij de wijn moeten doen.”

De autonome positie van de clubs verdwijnt in de toekomst. Hiervoor in de plaats komen samenwerking, besparing door efficiënt inkopen en een verdeling van de vergoedingen.

Onafhankelijk bestuur

Er zijn ook btw-voordelen als er voor 80.000 tot 90.000 euro gezamenlijk ingekocht kan worden. “De stichting is zeker niet tegen het verenigingsleven maar er juist voor de clubs. En er is veel winst te behalen door samen zaken te doen.” Het is wel van belang dat er dan een onafhankelijk bestuur wordt gekozen.

Tholen trekt zich terug

De gemeente Tholen zal de velden gaan verhuren aan de stichting en haar ondersteuning in fases afbouwen. In 2018 is er nog niets aan de hand maar in 2021 zal er nog maar weinig van de inbreng van Tholen over zijn. Het werk en de renovatie van de velden zullen tot 2021 nog wel worden uitgevoerd door gemeente. Maar zodra de stichting is opgericht, worden de clubs steeds meer verantwoordelijk.

De leden bepalen het uiteindelijk

Er zijn nog veel vragen niet beantwoord. Zo is nog niet bekend hoe het kunstgrasveld van de Tholense Boys in de op te richten stichting zal worden ingebracht. En ook de bijdrage in het veldonderhoud van de gemeente moet nog worden besproken. En als de stichting er niet komt, dan volgt weer nieuw overleg. De beslissing over de toekomst ligt echter bij de clubleden die zich hier binnenkort over kunnen uitspreken tijdens een BALV.

