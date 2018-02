Evers Staat Op blijft voorlopig partner van NOC*NSF

NOC*NSF en Radio 538 verlengen hun samenwerking tot tenminste 31 december 2020. Dit is bekend gemaakt in de uitzending van ‘Evers Staat Op’ in PyeongChang.

Radio 538 is al sinds de Olympische Spelen van 2000 in Sydney officieel radiopartner van NOC*NSF en altijd prominent aanwezig op het grootste sportevenement ter wereld.

Evers staat op het TeamNL radiostation

NOC*NSF directeur Gerard Dielessen: “Radio 538 is al ruim 18 jaar met succes onze radiopartner. Daarom verlengen wij de samenwerking graag tot zeker 31 december 2020. Radio 538 is een prachtig radiostation en voor een belangrijk platform om TeamNL onder de aandacht te brengen bij de fans.”

Geen editie overgeslagen

Talpa Radio directeur Menno Koningsberger: “Radio 538 omarmt de sportevenementen zoals de Olympische Spelen, waar de Oranje ploegen en individuele sporters aan deelnemen. Sinds 2000 heeft Edwin Evers met zijn team geen enkele editie van de Olympische Spelen overgeslagen.”

Dicht bij het Olympische vuur

In de 538 studie in PyeongChang is het een komen en gaan van topsporters, medaillewinnaars, prominenten en artiesten. Daardoor zit de 538 luisteraar steeds heel dicht bij het Olympisch vuur. Wij zijn erg trots om de komende jaren partner te blijven van NOC*NSF.”

Holland Heineken House

Op 16 februari kregen Edwin Evers en zijn team al een officiële dankbetuiging uit naam van NOC*NSF en Heineken. Zij zonden op die dag voor de 10e keer het programma ‘Evers Staat Op’ uit vanuit het Holland Heineken House.

