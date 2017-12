FC Den Bosch Convenant Veilig Voetbal 2017/2018

‘s-Hertogenbosch heeft op 6 december jl. een nieuw Convenant Veilig Voetbal ondertekend. De andere ondertekenaars zijn FC Den Bosch, de politie, het OM, GHOR Brabant-Noord en de brandweer.

Via de ondertekening van dit convenant verbinden de partners zich aan een samenwerking rond de organisatie van betaald voetbalwedstrijden.

Eens per jaar

Deze overeenkomst wordt elk jaar opnieuw voor één jaar afgesloten. Het doel is om de wedstrijden van FC Den Bosch plezierig en veilig te laten verlopen. Burgemeester Jack Mikkers: “Wij willen de wedstrijden rond FC Den Bosch een beetje leuk houden. Dus ook met een positieve beleving voor de bezoekers van Stadion De Vliert. Daar gaan wij ook het komende seizoen weer met elkaar voor zorgen.”

Eten en drinken in de fanzone

Ook achter de schermen wordt bij FC Den Bosch gewerkt aan een veilig verloop van alle wedstrijden. Daarom is aan de voorzijde van het stadion nu een fanzone ingesteld. Hier kunnen bezoekers voor, in de rust van en na afloop van een duel wat eten en drinken.

Jongste FC Den Bosch fans

Er is ook een supporters coördinator aangesteld met wie de politie en de gemeente gaan samenwerken. En bij iedere thuiswedstrijd worden er op het voorplein voetbalactiviteiten georganiseerd voor de jongste fans.

Normalisering

In De Vliert worden in het voetbalseizoen 2017/2018 nog 11 wedstrijden gespeeld. Daar tussen zit niet één hoog risico wedstrijd. De normalisering die de laatste jaren te zien is, zet zich ook dit seizoen voort. Er deed zich in 2017 maar één vuurwerkincident voor.

Toekomst M-side onzeker

Tijdens de zomerstop is het supportershome maar ook de M-side tribune gesloten. Dat besluit, dat in overleg met FC Den Bosch en politie werd genomen, riep gemengde gevoelens op bij de bezoekers van het stadion. Over de toekomst van deze tribune valt nog niets met zekerheid te zeggen.

