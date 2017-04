Vroeger was het in Helmond eigen vereniging eerst

In het verleden hadden de voetbalclubs uit Helmond eens per twee maanden een overleg. Maar sinds kort spreken de clubs elkaar veel vaker. “Wij vertellen elkaar veel meer en wij proberen elkaar echt te helpen waar dat mogelijk is.”

Helmond wilde zich niet steeds met de individuele verzoeken van de voetbalclubs bezig houden. “Als jullie samen nou eens met een visie komen, dan levert dat voordeel op voor alle betrokkenen.”

Handschoen opgepakt

Die handschoen pakte de clubvoorzitters op en er werd een gezamenlijke visie over het amateurvoetbal in Helmond uitgewerkt. “Wij hebben gekeken naar beschikbaarheid, wensen en hoe wij van elkaar kunnen leren”, vertelt Arjen Vos, voorzitter van het MULO. “Deze visie werd in oktober 2016 voorgelegd aan de sportwethouder Frans Stienen. Die stelde een coördinator aan die de samenwerking nu begeleidt.”

Eigen vereniging eerst

“In het verleden werd vooral ‘eigen vereniging eerst’ gedacht. Maar wij voelen nu echt dat wij samen verantwoordelijk zijn voor het voetbal in Helmond. Wij staan alleen binnen de lijnen tegenover elkaar, daar buiten trekken wij steevast samen op. Vroeger was het even een uurtje bijpraten maar nu vertellen wij elkaar echt waar wij mee zitten”, vertelt Vos.

Beter met 10 clubs

Samen kom je verder. Ideeën zoals verduurzaming van de club kun je beter met tien clubs samen bij de gemeente neerleggen. Maar ook voor G-voetbal of Walking Football is samenwerking effectiever want apart krijg je dat toch lastiger van de grond. En ook bij het vrouwenvoetbal gaan wij grote stappen maken”, stelt Vos.

Vrouwenvoetbal op de kaart

“Nu heeft de ene club een senioren dameselftal terwijl een andere alleen MO15 en MO19 aanbiedt. En weer een andere club heeft helemaal geen vrouwenvoetbal. Ook dit gaan wij samen veel beter vormgeven. En nu wil Helmond twee accommodaties sluiten. Voorheen vond elke club dat wel prima, zolang het maar niet het eigen complex betrof. Maar nu kijken wij als collectief hoe dit het beste kan worden opgelost.”

