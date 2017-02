Brabantse korfbalclubs moeten noodgedwongen samen

De Brabantse korfbalclubs DSC, Rust Roest en KV Tilburg gaan hun krachten bundelen. De drie Brabantse verenigingen willen samen de korfbalsport in de regio Zuidoost-Brabant uit het moeras trekken. De eerste resultaten van de regio-ambitie moeten zichtbaar worden In 2020.

Vele korfbalverenigingen verkeren in behoorlijk zwaar weer. Het korfbalverbond KNKV verloor de afgelopen vijf jaar zelfs bijna 15.000 leden.

Minder tegenstanders

De afname van het aantal leden zorgt regionaal gezien voor minder tegenstanders van niveau om tegen te spelen. Het verlies is bovendien niet alleen problematisch voor de breedtesport maar bemoeilijkt ook het opleiden van topspelers. Daar komt bij dat in het zuiden de gemengde variant korfbal alleen in de grote gemeenten wordt beoefend. In de kleinere gemeenten en dorpen wordt voornamelijk dameskorfbal gespeeld.

Uitwisseling van gegevens

“Na een aantal constructieve gesprekken hebben wij besloten om te starten met de uitwisseling van gegevens”, zo stelt voorzitter Rob Bijl namens de drie Brabantse korfbalclubs. Dat houdt in dat de clubs gaan samenwerken op allerlei gebieden waaronder de ledenwerving. “Je zou kunnen zeggen dat we nu in fase nul zitten. Samen moeten we zorgen dat het korfbal hier weer op de kaart komt”, zegt Bijl.

Online plannen aandragen

De beleidsmakers van de drie Brabantse korfbalclubs hebben afgesproken om elkaar vier keer per jaar te treffen. Er is in de cloud een gezamenlijk platform aangemaakt waarop iedere vereniging zijn ideeën en plannen kan plaatsen.

“De basis is nu gelegd maar het kost tijd om de plannen verder uit te werken”, zo tempert voorzitter Rob Aarts van DSC de verwachtingen. “Maar door samen te werken is echt wat te halen. De kwantiteit is enorm van belang. Wij zijn als drie Brabantse korfbalclubs best bereid om de kar te trekken. Maar om massa te creëren zullen de kleinere clubs wel in ons kielzog moeten volgen.”

