Sportclubs, de AH Sportactie 2018 komt er weer aan

Dit jaar organiseren Albert Heijn en NOC*NSF samen weer de AH Sportactie 2018. Via deze actie kunnen AH-bezoekers een sport proberen bij duizenden sportclubs in heel Nederland.

De AH Sportactie 2018 is, evenals vorig jaar een samenwerking van de sportbonden, gemeenten en zeer veel gastvrije sportclubs.

Grote lijnen

De actie was vorig jaar een groot succes maar hoe werkt de AH Sportactie 2018? In grote lijnen is dat al bekend maar een aantal details wordt verderop in het jaar nog ingevuld.

• De AH Sportactie 2018 start vermoedelijk in de laatste week van augustus, rond de Nationale Sportweek;

• In deze periode kunnen de klanten van AH tien sportzegels sparen;

• Zij kunnen zich met een volle spaarkaart t/m begin december inschrijven voor gratis sportactiviteiten;

• Klanten kunnen zich online per sport inschrijven en krijgen dan de gegevens van de club toegestuurd;

• De club krijgt de gegevens van de sporter om met hen (ook na de actie) te kunnen communiceren.

Waarom meedoen

Elke club kan meedoen om te laten zien hoe leuk een sport is. Via de AH Sportactie 2018 wordt bekendheid in de buurt gepromoot en worden potentiële leden geprikkeld om naar de club te komen en een sport eens te proberen.

Sporters mogen met één kaart minimaal 3 en maximaal 5 keer bij de club sporten. Een club bepaalt zelf hoeveel plaatsen er beschikbaar kunnen worden gesteld en de communicatie wordt verzorgd door AH. Materiaal voor de clubs zal rond half juni beschikbaar komen en vergeet niet uw leden te informeren.

Een voorbeeld

Roeivereniging Pontos in Lelystad deed in 2017 ook mee aan de AH Sportactie. Met weinig inspanning bleek de vereniging veel mensen te kunnen benaderen. Door de lage drempel bleek het bovendien simpel om je naam en gegevens achter te laten en proeflessen aan te vragen.

De sportactie heeft Pontos mooi een aantal nieuwe leden opgeleverd. Het is handig om op tijd de interne organisatie op te lijnen zodat alles voor de zomervakantie rond is.

