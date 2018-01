De druk eraf en de rust terug bij ASV De Dijk

ASV De Dijk uit Noord heeft een nieuw bestuur. Paul Barends was bij de oprichting in 1999 de eerste voorzitter van de club en hij neemt die taak nu opnieuw op zich. Hij wil eerst de rust terug in de tent.

Het rommelde lang bij ASV De Dijk. Hoofdsponsor Heino Braspenning kondigde in november 2017 aan de samenwerking na dit lopende seizoen te beëindigen.

Aangifte

Daarop werd het toenmalige bestuur geïntimideerd en bedreigd. Zodanig zelfs dat eind november aangifte werd gedaan en alle bestuursleden opstapten. “Om verdere escalatie te voorkomen en de doorgaans prettige sfeer rond de club niet verder in gevaar te brengen.”

Afstand nemen

“Braspenning en het toenmalig bestuur waren het op bepaalde punten oneens. En daardoor ontstond uiteindelijk irritatie”, stelt Barends nu. “Daarom is besloten om afstand van elkaar te nemen. De druk eraf en de rust terug laten keren op de club.”

Rust is belangrijk

Hij noemt het laten terugkeren van deze rust ook één van de belangrijkste taken van het nieuwe bestuur. In dat bestuur zit o.m. ook Said Bentohami, die zich ook kandidaat had gesteld voor het voorzitterschap.

Ook akkoord ALV

Braspenning zette de potentiële voorzitters bij elkaar. “Al snel bleek dat onze plannen behoorlijk op elkaar leken, dus binnen een uurtje waren wij er al uit.” De ALV ging vervolgens op 11 januari akkoord.

Bentohami heeft in zijn portefeuille ‘zondag 1’ gekregen. Lang leefde de wens om met dat team ooit de tweede profclub van Amsterdam te worden. Maar dat plan is nu even geparkeerd.

Nieuwe geldschieters

Barends kreeg van de voormalige hoofdsponsor de garantie de spelers tot het eind van het seizoen te kunnen blijven betalen. En ook dat geeft de nodige rust maar hij gaat ook snel op zoek naar nieuwe geldschieters.

De Dijk gaat zich nu even niet meer druk maken om een profclub te worden. “Wij staan nu derde van onder. Dus voor dit seizoen zouden zijn wij al blij met een stevige plek in het rechterrijtje.”

