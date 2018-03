Geaardheid met respect met je team bespreken

Oud-Pinoké heren 2 speler en aanvoerder Thijs de Greeff, heeft een openhartig interview gegeven aan de NRC. Hierin kwam zijn geaardheid en coming-out aan de orde. Hij hoopt dat hiermee het taboe wordt doorbroken. Zijn club reageert op de website.

Pinoké “Wij hopen alsdat dit interview helpt om het taboe op homoseksualiteit verder af te breken. Wat je geaardheid ook is, het moet in je team met respect kunnen worden besproken.”

Homoacceptatie op de agenda

Anno 2018 zou een NRC-interview zoals met De Greeff eigenlijk achterhaald moeten zijn. Maar de werkelijkheid is anders en toch weer een reden om homo-acceptatie in de sport doorlopend een plaats op de agenda te geven.

Voorkeur geheim houden

De Greeff vertelt in de krant over de worsteling met zijn geaardheid tijdens zijn hockeyloopbaan. Hij hield en houdt van het spel, maar door de machocultuur vond hij dat hij zijn seksuele voorkeur geheim moest houden. Het interview toont aan hoe het nu gesteld is met de homo-acceptatie in de hockeywereld.

Hockeyhomo’s

Hockey.nl heeft het afgelopen jaar via de serie ‘Hockeyhomo’s‘, ruim aandacht besteed aan homoseksualiteit in het hockey. Centraal stond de vraag waarom er maar zo weinig hockeyende homo’s uit de kast komen. Naar aanleiding van het NRC-interview vroeg de site aan de Greeff wat hij met zijn coming-out hoopt te bereiken.

Geaardheid normaal bespreken

“Ik hoop te bereiken dat het gesprek over iemands geaardheid op sportclubs normaal kan worden aangegaan. Zo’n gesprek kan iedereen beginnen. Of dat nou een bestuurder is, een aanvoerder of een coach”, zo stelt De Greeff.

“Je zou bijvoorbeeld een keer met z’n allen in de kleedkamer kunnen gaan zitten om seksualiteit te bespreken. Daar heb je het als sporters onderling eigenlijk nooit over. Het zou dus goed zijn om daar een moment voor vrij te maken. Ik denk dat zo’n gesprek voor mij een hoop gescheeld zou hebben.”

