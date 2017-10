RKC Waalwijk in actie tegen eenzaamheid in Waalwijk

RKC Waalwijk start een maatschappelijk initiatief om ouderen in Waalwijk uit hun eenzaamheid te halen. De club roept supporters en inwoners op om zich ook aan te melden en ook een steentje bij te dragen aan deze actie.

Met het RKC Waalwijk één-tweetje initieert de club diverse activiteiten voor ouderen in Waalwijk om eenzaamheid onder oudere inwoners tegen te gaan.

Spelers en supporters

De club start deze actie samen met de spelers, de staf, RKC Waalwijk Old Stars en supporters én ouderenorganisaties uit de omgeving. In en rondom het stadion worden in de komende tijd diverse activiteiten gehouden voor ouderen.

Ook op bezoek

Spelers en supporters zullen ook op locatie op bezoek gaan bij ouderen die wel een verzetje verdienen. Het doel van het programma van RKC Waalwijk is dat er structureel wordt bijgedragen aan het wegnemen van eenzaamheid bij oudere inwoners.

Maatschappelijke rol

“Eenzaamheid onder ouderen is een groot en groeiend probleem. Daar willen wij met ons RKC-netwerk iets tegen doen. Met de stichting ‘Samen RKC’ vervullen wij al jarenlang een maatschappelijke rol in Waalwijk en omgeving”, aldus directeur Frank van Mosselveld.

“Het is ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om samen met ouderenorganisaties en de Jupiler League iets aan dit probleem te doen.”

Meerdere Jupiler League clubs

RKC Waalwijk is de eerste club die dit ‘één-tweetje’ start, een initiatief van de Jupiler League. Als de opzet een succes wordt, dan zal dit één-tweetje door meerdere clubs in de Jupiler League worden gestart.

900.000 eenzame Nederlanders

Volgens het Nationaal Ouderenfonds voelen zo’n 900.000 mensen van 65 jaar en ouder zich eenzaam. En 200.000 van hen krijgt maar één keer per maand bezoek. Uit onderzoek van GGD Hart voor Brabant blijkt dat bijna de helft van de ouderen in Waalwijk zich eenzaam voelt. En in 11% van de gevallen zijn deze mensen zelfs (zeer) eenzaam.

