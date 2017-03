Clubbestuurders kunnen integriteitsrisico’s indammen

Er wordt veel gesproken en geschreven over seksuele intimidatie in de sport. Die zou helemaal niet mogen voorkomen, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Want er vinden nog altijd incidenten plaats, variërend van seksueel getinte opmerkingen tot aanranding en zelfs verkrachting. Hoe kunnen clubbestuurders de risico’s indammen?

Het is een illusie dat de sportwereld anders zou zijn dan de ‘gewone’ maatschappij. Dus kun je als trainer/coach maar voorbereid zijn op incidenten die ooit ook een keer in jouw club kunnen voorkomen.

Toezicht op sociale veiligheid

Begeleiders in de sport hebben de verantwoordelijkheid op zich genomen om toe te zien op de sociale veiligheid. En het tegengaan van seksuele intimidatie valt daar zeker onder. Ouders willen dat hun kinderen sport kunnen beoefenen in een veilige omgeving waar zij zich op hun gemak voelen.

Omgangsvormen binnen de club

Het is voor coaches belangrijk om te weten wat onder de noemer sociale veiligheid valt. Wat voor de een bemoedigend klopje is, kan de ander opvatten als een vervelende en onnodige aanraking. Coaches moeten ook weten wat de gevolgen van sociale ònveiligheid kunnen zijn en welke omgangsvormen binnen de club gewenst zijn.

Leer om signalen te herkennen

De (bij)scholing van de Academie voor Sportkader geeft inzicht in dit thema en helpt bij de bewustwording. Betrokkenen leren ook om de signalen van seksuele intimidatie te herkennen. De scholing is bedoeld voor trainers die ervaring hebben met het zelf les- en trainingen geven. Een diploma is niet vereist.

Maak intimidatie bespreekbaar

Sportbonden en -verenigingen hebben ook de taak om iedereen die betrokken is bij de omgang met sporters, bewust te maken van de integriteitsrisico’s. Een belangrijke voorwaarde voor die bewustwording is het bespreekbaar maken van het onderwerp. Een open clubcultuur draagt eraan bij dat eerder zal worden gesproken over seksuele intimidatie. Voor meer informatie kunnen clubbestuurders terecht bij de Academie voor Sportkader.

