Racisme reden om wedstrijden WK 2018 stil te leggen

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft in aanloop naar de WK-loting op 1 december as., benadrukt dat de voetbalbond streeft naar een eerlijk WK. “We verwachten fair play, geen discriminatie, geen racisme en geen doping.”

Het is niet bekend of doping in het voetbal een grootschalig probleem is maar racisme is dat wel. Met name in gastland Rusland is de laatste jaren het een en ander voorgevallen.