Ondersteuning Rabobank De Kempen i.p.v. sponsoring

Het verenigingsleven in onze maatschappij is belangrijk. Clubs versterken de samenleving en zorgen voor sociale samenhang. De Rabobank De Kempen biedt deze clubs nu graag ondersteuning.

De bank streeft naar gezondere, duurzame, maatschappelijk actieve en open clubs die zich kenmerken door een open houding naar de leden en de lokale samenleving.

Langdurige ondersteuning

De Rabobank ondersteunt de lokale sport nu al in de breedste zin van het woord. Maar de bank wil clubs niet incidenteel helpen maar liever langdurig. De basis van deze ondersteuning blijft de Rabobank Clubkas Campagne waaraan bijna alle clubs in De Kempen mee kunnen doen.

Kennis en begeleiding

Met de ondersteuning van clubs wil de bank vanaf dit jaar bijdragen aan nog betere leefbaarheid van De Kempen. Niet via de sponsoring in geld, maar via de inbreng van kennis en begeleiding die clubs echt sterker maken. En met de extra aandacht voor het hockey. Want hiermee sluit Rabobank De Kempen aan bij het landelijk sponsorbeleid van de bank.

Pitch en selectie

Samen met partner NOC*NSF start de bank de begeleiding van clubs. Na een pitch in de loop van 2018, selecteert de bank zo’n tien clubs. Vervolgens legt de bank de inhoudelijke begeleiding en commerciële sponsoring van de clubs voor de komende twee jaar vast.

Samenwerking essentieel

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning, is samenwerking essentieel. Want Rabobank De Kempen streeft naar gezonde, duurzame, maatschappelijk actieve en open clubs. En die clubs moeten zich kenmerken door een open houding naar de leden en de lokale samenleving.

Zo moet een open club bijvoorbeeld samenwerken met andere clubs, met scholen en met bedrijven. En de deuren van zo’n club staan ook altijd open voor initiatieven uit de buurt.

