Overdracht sportveldonderhoud Zwartewaterland uitgesteld

De sportvelden in Zwartewaterland worden voorlopig niet geprivatiseerd. Eigenlijk zou dat per 1 januari gebeuren maar BenW heeft ermee ingestemd om dit tot 1 juli uit te stellen. Sportclub Genemuiden, DESZ en Olympia ’28 zijn nu dus nog niet verantwoordelijk voor het sportveldonderhoud.

De gemeente Zwartewaterland wil op sportveldonderhoud 138.000 euro bezuinigen. Sportwethouder Dick Visserman is al in 2015 met de drie voetbalclubs in gesprek gegaan.

Behoud van kwaliteit

Het uitgangspunt van de gesprekken met de clubs was altijd het behoud van de kwaliteit van de velden. Want slecht onderhoud kost op termijn immers altijd meer geld. Na de eerste gesprekken is er nader onderzoek verricht. Daaruit bleek onder meer dat nergens in de regio zoveel op sportveldonderhoud zou worden bezuinigd als in Zwartewaterland.

Zelredzaamheid niet de oplossing

Ook bleek dat de zelfredzaamheid over het algemeen maar weinig besparing oplevert. Om die reden nemen gemeenten door heel Nederland vaak het sportveldonderhoud toch weer in beheer. Als zij daartoe niet zouden besluiten, zouden zij later toch worden met extra onvoorziene kosten komen te zitten.

Sportveldonderhoud is specialistisch werk

Naar aanleiding van het onderzoek concluderen de drie clubs dat de bezuiniging voor hen niet haalbaar is. Ook zeggen zij dat sportveldonderhoud werk is dat ze niet zelf kunnen uitvoeren. De clubs zouden dit op hun beurt ook weer moeten aanbesteden en daarom pleitten zij voor het uitstel. In de komende tijd gaan de gemeente en clubs om de tafel om te beoordelen welke bezuinigingen wel haalbaar zijn.

