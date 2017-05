Wordt Sportclub Brummen door de gemeente gepiepeld?

Sportclub Brummen is boos op de gemeente Brummen vanwege de manier waarop de gemeenteraad de privatisering heeft afgewimpeld. De club zou met name met de gemeente overhoop liggen over het veldonderhoud. Een regelmatig terugkerend punt van zorg en stevige discussies.

De natuurgrasvelden zijn hobbelig en onvoldoende gemaaid en bemest. De onderhoudsgroep van Sportclub Brummen heeft aangegeven het onderhoud niet langer te kunnen en willen verrichten.

Vier jaar lang zinloze gesprekken

Het clubbestuur heeft het gevoel dat het vier jaar lang zinloos met Brummen heeft zitten praten. De sfeer in de vele gesprekken was er een van bieden en loven. Uiteindelijk werd er op ambtelijk niveau onder voorbehoud overeenstemming bereikt over het bedrag dat voor de privatisering beschikbaar zou kunnen komen.

Geld is op

Het laatste aanbod was van dien aard dat het bestuur dit wel aan de ledenvergadering wilde leggen. Maar onlangs bleek BenW besloten te hebben om in deze begrotingsperiode niet te privatiseren omdat daar geen geld voor is. En in april 2017 werd ook nog eens een voorstel van het college verworpen. Het bestuur van Sportclub Brummen vindt dat de relatie met de gemeente zo langzamerhand flink is kromgetrokken in het nadeel van de club.

Onderhoud in eigen beheer

Een gemeentewoordvoerder stelt: “De gemeenteraad heeft besloten de buitensportaccommodaties niet te privatiseren vanwege de financiële gevolgen. De raad wil nu met de clubs bespreken of onderhoud in eigen beheer mogelijk is. BenW begrijpt dat een aantal sportclubs teleurgesteld is over het raadsbesluit.”

Toelichting

Het college heeft toegezegd om de zes betrokken clubs uit te nodigen voor een toelichting op het raadsbesluit. In dat gesprek kunnen tevens de mogelijkheden worden verkend rondom het onderhoud. Op de inhoud van de brief van Sportclub Brummen wil de gemeente nog niet reageren. “Het gemeentebestuur vindt het netter om eerst het gesprek met de club te voeren.”

Follow @Allesportzaken