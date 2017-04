Zundert wikt en weegt over privatisering sportaccommodaties

Niet alle sportclubs in de gemeente Zundert zien de privatisering van hun accommodaties zitten. Want aan de overname van parken en hallen blijken nogal wat haken en ogen te zitten. Buitensportclubs zijn positiever dan de clubs die actief zijn in hallen. Deze laatsten hebben meestal onvoldoende vrijwilligers om het onderhoud uit te voeren.

De Rekenkamercomissie van Zundert adviseert de gemeente om de voor- en nadelen van privatisering goed in kaart te brengen. Daarnaast is het belangrijk om in gesprek te blijven met clubs.

Minder kosten

De gemeente is na privatisering minder kwijt aan kosten voor personeel, onderhoud en uitgaven. “Op het eerste gezicht lijkt privatisering de uitgaven aan sport en onderhoud te reduceren. Maar de clubs moeten wel genoeg draagkracht hebben om hun taken ook goed uit te kunnen voeren”, stelt de commissie.

Grip kwijtraken

Een belangrijk nadeel is dat Zundert grip kwijt raakt op het beheer en in een later stadium mogelijk moet bijspringen als een club niet goed voor een gebouw zorgt. Clubs vinden het natuurlijk fijn om minder huur te gaan betalen en te kunnen (ver)bouwen zonder eerst de gemeente te moeten raadplegen. Maar zij krijgen wel te maken met extra financiële lasten en moeten maar vrijwilligers kunnen blijven vinden om de taken te uitvoeren.

Acht sportcomplexen

De gemeente Zundert telt nu acht sportcomplexen in de kern Zundert. Het dorp Rijsbergen heeft één voetbal- en tennispark en sportzaal De Laguiten. De kern Achtmaal heeft alleen complex van vv Achtmaal. In Wernhout heeft de voetbalclub een eigen accommodatie en beschikt de turnclub over een eigen hal.

Verder heeft Zundert ook nog een zwembad, De Wildert. Dat wordt geëxploiteerd door een stichting die daarvoor jaarlijks geld krijgt van Zundert. De gemeenteraad neemt het rapport van de rekenkamercommissie mee in de besluitvorming rond de privatisering.

Follow @Allesportzaken