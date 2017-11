Altijd eerst goed met potentiële clubvrijwilliger praten

Ook bij sportclubs komt het voor dat een clubvrijwilliger zijn machtspositie misbruikt ten koste van een jonge sporter. Sportverenigingen moeten zich hiervan heel goed bewust zijn.

Een bestuurslid dat zegt “Ik ken elke vrijwilliger persoonlijk en steek voor hen mijn hand in het vuur” is naïef. Een dader is vaak een bekende met een vertrouwensrelatie met het slachtoffer.

Wapenen

Wat kan een clubbestuur doen om de leden te wapenen tegen seksuele intimidatie en misbruik? Een belangrijk aspect hiervan is een goed aannamebeleid voor vrijwilligers. Maar na gesprekken met clubbestuurders in Rotterdam bleken de meeste clubs zulk beleid nog niet gestructureerd toe te passen. Er is behoefte aan kennis en tips hierover.

Stappenplan

Sportverenigingen die ongewenst gedrag door vrijwilligers willen vermijden, kunnen hun voordeel doen met onderstaand stappenplan. Dit plan is door elke club toe te passen.

• Stel een functieprofiel op zodat duidelijk is welke vaardigheden een clubvrijwilliger moet bezitten;

• Voer een sollicitatiegesprek en maak via open vragen uitgebreid kennis met de kandidaat. Vraag ook waarom hij zich kandidaat stelt voor de betreffende functie;

• Ga tijdens een gesprek ook op gevoel af en vraag de kandidaat om een referentie van vorige werkgevers;

• Bespreek de gedrag- en omgangsregels en laat deze bij een samenwerking ondertekenen;

• Verzoek de potentiële clubvrijwilliger altijd om een VOG te overleggen

Onderbuikgevoel

Ineke Kalkman, pedagogisch adviseur bij Rotterdam Sportsupport: “Het is belangrijk om altijd eerst met een potentiële clubvrijwilliger te praten. Ga bij het oordeel vooral ook op het onderbuikgevoel af. Als er bij iemand geen goed gevoel ontstaat, is het beter hem niet bij de club aan te nemen.”

Veiligheid voorop

Elke sportclub is blij met nieuwe vrijwilligers. Het is vaak al moeilijk genoeg om er voldoende te vinden. Maar sluit niet iedere potentiële clubvrijwilliger zomaar in de armen. De veiligheid van de (jeugd)leden moet altijd voorop staan, hoe goed de club de hulp ook kan gebruiken.

