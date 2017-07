Zorgen over overlastgevende asielzoekers naast AVV SDZ

De VVD in Amsterdam West gaat schriftelijk vragen stellen over de opvang van overlastgevende asielzoekers. Ouders van kinderen op de nabijgelegen AVV SDZ maken zich al flink zorgen over hun komst.

De gemeente Amsterdam kondigde op 3 juli aan dat er maximaal 50 asielzoekers in de voormalige jeugdgevangenis naast voetbalvereniging AVV SDZ worden geplaatst .

Het gaat om asielzoekers die zich schuldig hebben gemaakt aan zaken zoals agressie, pesterijen, vernielingen en/of het meerdere malen overtreden van huisregels in AOC’s. Het bestuur van AVV SDZ maakt zich zorgen over de plaatsing, zo blijkt uit een mededeling op de website.

Bewoners bezig houden

Het COA gaat twee of drie EBTL (extra begeleiding en toezichtlocaties) openen voor de opvang van asielzoekers die overlast veroorzaken. Zij krijgen een streng en sober regime, met een verplicht programma dat gericht zal zijn op aanpassing van hun gedrag. De leiding van deze opvang gaat de bewoners bezighouden, maar zij kunnen wel weg.

Veiligheid van de leden

Het bestuur van AVV SDZ wil met de gemeente en COA overleggen om te horen of en hoe de veiligheid van de leden geborgd is. “Maar aangezien het al sinds jaar en dag een jeugdgevangenis is, zal een en ander voor AVV SDZ niet veel verschil maken”, zo denkt verenigingsmanager Marcel Grapendaal.

Strafmaatregel

Plaatsing in het nieuwe, extra beveiligde centrum is een strafmaatregel. De asielzoekers moeten verplicht een dagprogramma volgen, maar kunnen het centrum wel verlaten. De gemeente heeft aangekondigd dat er extra veiligheidsmaatregelen komen rond de locatie, in samenwerking met het COA en de politie.

Politietoezicht

De opening is nu voorzien in oktober 2017. De beveiliging van deze EBTL gaat twee jaar lang ook toezicht houden in de directe omgeving. En er komt ook extra politietoezicht. Er wordt een avondklok ingesteld en iedere bewoner moet uiterlijk om 22:00 uur binnen zijn. Eventuele overlast kan 24/7 worden gemeld bij de receptie.

Follow @Allesportzaken