Hoe kunnen sportouders de beste supporters worden?

Te vaak negatief gedrag van de sportouders langs de lijn, commentaar op coaches en kinderen en te veel gericht op winnen? Veel clubs hebben te maken met gedoe rondom de ouders.

Het zou fijn zijn als sportouders zich op de sportclub meer bewust zouden zijn van de impact van hun aanwezigheid. En speciaal bij de te fanatieke en wat te mondige ouders.

Nauw verbonden

Sport en emoties zijn nauw verbonden. En het is niet zo gek dat wat er met hun kind gebeurt, de ouders al snel raakt. Voordat zij het door hebben, reageren zij heftiger of met meer emotie dan de bedoeling is.

Kinderen stoppen

Er is vaak wat teveel negativiteit rond sportende kinderen, met alle gevolgen van dien. Dat is niet goed voor de sportiviteit en het trekt ook een wissel op clubs en de trainers en coaches. Want zij moeten het allemaal steeds opnieuw maar in goede banen zien te leiden.

Het gedoe rond sportouders neemt bij vrijwilligers, coaches, arbiters en bij de kinderen soms zelfs het plezier weg. En dat is jammer. Want naast de vrijwilligers stoppen ook de kinderen eerder met sporten als zij daar minder plezier aan beleven.

Sportplezier van de kinderen

De Academie voor Sportkader biedt sportclubs de workshop ‘Lang leve de sportouder‘ aan, voor de club zelf en voor de ouders. Voor deze workshop worden sportouders op de club uitgenodigd.

Zij praten dan samen met de trainers, coaches en bestuurders over het vergroten van het sportplezier van de kinderen. Maar met name worden er afspraken gemaakt over de rol die zij daarin kunnen spelen.

Belang van de kinderen

De workshopleider zal dan ook niet vertellen wat goed of fout is. Het is aan de betrokkenen om daar afspraken over te maken met het belang van de kinderen in het achterhoofd. Tijdens de workshop komen de volgende thema’s aan bod:

• het sportplezier voor kinderen;

• de emoties van de sportouders;

• positief benadering van de kinderen en

• effectief complimenteren van de kinderen

