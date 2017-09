Oranje Zwart Helmond lijkt aardig klem te zitten

“Wij willen best praten over samengaan met andere clubs”, zegt secretaris Rabi Bouterfas van sc Oranje Zwart. Maar in het nieuwbouwplan van De Braak bleek zijn club nergens voor te komen.

Oranje Zwart moet na het voetbalseizoen 2017/2018 de huidige locatie verlaten moet hebben. De gemeente Helmond heeft het terrein van de club nodig voor de bouw van De Braak.

Ligt even anders

Oranje Zwart zou zich in het verhaal rond de renovatie van De Braak afzijdig hebben gehouden. Maar volgens Bouterfas ligt dat anders. “Wij hebben steeds aangegeven dat wij willen meedoen maar wij zijn overal buiten gehouden. Wij werden zelfs niet meer uitgenodigd voor gesprekken.”

Oranje Zwart geen vitale club

“Oranje Zwart is er niet in geslaagd een vitale club te worden”, meldde sportwethouder Frans Stienen in juni jl. Toch wil de club bij voorkeur zelfstandig blijven. “Maar over samengaan met andere clubs valt best te praten”, stelt Bouterfas.

Niet met HVV en RKPVV

“Bijvoorbeeld met HVV en RKPVV op de thuisbasis van HVV. “Zo ontstaat een grote vitale sportclub in Helmond-West.” Maar de kans van slagen lijkt niet groot. Bouterfas: “Wij hebben contact gehad met HVV-voorzitter Cissie Maas. Zij ziet echter geen redenen om de krachten te bundelen.”

Niet met MULO en Helmondia

Maar zou een fusie van Oranje Zwart met MULO en Helmondia op De Braak niet meer voor de hand liggen? “Dat wil de wethouder weer niet en MULO en Helmondia ook niet”, aldus Bouterfas. “Wij staan open voor een gesprek en willen graag met de betrokken partijen op De Braak om de tafel gaan.”

Juridische stappen

Oranje Zwart laat intussen uitzoeken welke juridische mogelijkheden er zijn om het schrappen van de clublocatie op De Braak tegen te houden. “Wij hebben al een paar keer met een advocaat aan tafel gezeten want wij gaan niet zitten wachten op het einde van het seizoen.”

