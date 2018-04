Eerste divisie wil opleidingsvergoeding beloftenteams

Clubs uit de eerste divisie willen een opleidingsvergoeding voor de competitiedeelname van hun beloftenploegen. Zij pleiten ook voor een verruiming van de huidige promotieregeling.

Dat is de uitkomst van gesprekken van Remco Oversier (NEC), Frank van Mosselveld namens de middengroep en Peter Bijvelds (FC Oss) namens de kleine eerste divisie clubs.

Verbeterpunten

Een vergoeding moet leiden tot verbeterpunten die op 6 juni as. aan de vergadering betaald voetbal worden voorgelegd. Dan komt ook de verplichting om in de eredivisie op natuurgras te spelen aan de orde.

Opleidingsvergoeding

Clubs uit de eerste divisie willen een opleidingsvergoeding omdat daardoor talent van topclubs zich sneller kan ontwikkelen. Daardoor kunnen zij ook eerder aansluiten bij de eerste selectie of worden verkocht. In de wandelgangen circuleert al een bedrag van 1,5 miljoen euro per beloftenteam.

Verdeelsleutel

De claim van een opleidingsvergoeding vervalt weer als er een andere competitie-opzet komt. Bijvoorbeeld na een inkrimping van de eredivisie naar 16 clubs. Want daaruit vloeit een nieuwe verdeelsleutel voor de tv-gelden voort. Die ligt nu bij de huidige opzet van de competitie tot 2024 vast.

Vastere selectie

De clubs in de eerste divisie willen ook dat de beloftenteams vaker met een vaste selectie gaan spelen. Zij stellen daarom voor dat Ajax, PSV, AZ en FC Utrecht op 31 augustus, na het sluiten van de transferperiode, opgeven wie er in de selectie van het eerste worden opgenomen.

Spelers uit de selectie mogen dan wel invallen in het eerste, maar niet meer andersom. Zij zouden dan in de winterstop wel weer mogen wisselen.

Verruiming promotieregeling

De eerste divisie wil ook de promotieregeling verruimen door bijvoorbeeld twee clubs rechtstreeks naar de eredivisie te laten promoveren. Dat zou de spanning in de competitie een stuk verhogen. Verder willen de eerste divisie clubs dat de kampioen van de tweede divisie verplicht wordt te promoveren.

Follow @Allesportzaken