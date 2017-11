BSC Roosendaal maakt nieuwe maatschappelijke start

BSC Roosendaal maakt een nieuwe start en voert organisatorische vernieuwing door. De club wil verder kijken dan alleen maar naar het voetbal en ontplooit daarom de nodige maatschappelijke initiatieven.

rookvrij sportpark BSC Roosendaal ondersteunt KIKA als goed doel. Daarvoor spelen de jeugdteams in een KIKA shirt. Ook maakt BSC werk van eenen wordt gezonde voeding gepromoot.

Maatschappelijke activiteiten

Maar daarnaast heeft BSC Roosendaal ook plannen om de ruimte boven de tribune te verbouwen. Dat is volgens het bestuur van de club een mooie plek om maatschappelijke en wijkactiviteiten te houden.

Verbindingen met de wijken

BSC is een van de vijf deelnemers in het sportproject dat door de Roosendaalse Uitdaging is opgezet. Vanuit dit project wordt BSC ondersteund bij de start van activiteiten zoals het opzetten van pedagogische begeleiding voor jeugdtrainers. Maar ook van het maken van verbindingen met de wijken.

Week van het Respect

BSC Roosendaal heeft ook deelgenomen aan de landelijke Week van het Respect. De gemeente Roosendaal doet daaraan mee onder de titel ‘Respect in de Roosendaalse Dialoog‘. De organisatie hiervan is ook in handen van de Roosendaalse Uitdaging.

Ontmoetingsplek

BSC is dus in beweging en behalve voetbalclub ook een ontmoetingsplek voor leden, vrijwilligers en bezoekers. Daarnaast doet BSC Roosendaal zijn best om samen met de buurt te bespreken welke behoeften er leven en aan welke BSC tegemoet zou kunnen komen.

Follow @Allesportzaken