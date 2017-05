KNHB past wedstrijdformat voor de hoofdklasse aan

De KNHB gaat m.i.v. het seizoen 2017/2018 de hoofdklasse wedstrijden dames en heren in vier kwarten van elk 17,5 minuten spelen in plaats van twee helften van 35 minuten. Na seizoen 2017/2018 wordt beoordeeld of dit wedstrijdformat in de praktijk goed heeft gewerkt.

Internationaal worden de wedstrijden nu al enkele jaren in vier kwarten gespeeld. Dit format wordt vermoedelijk m.i.v. 2018 definitief door de FIH ingevoerd en de KNHB wil hier alvast op aansluiten.

Wedstrijdformat met vier kwarten

Alle wedstrijden in de hoofdklasse worden vanaf volgend seizoen gespeeld in vier kwarten van 17,5 minuten. Tussen het eerste en tweede kwart, én het derde en vierde kwart wordt steeds twee minuten gerust. Tussen kwart twee en drie blijft de rust tien minuten. Het gaat de KNHB op dit moment te ver om dit wedstrijdformat ook al op andere niveaus door te voeren.

Shoot-outs

Sinds enkele jaren worden (inter)nationale beslissingswedstrijden die eindigen in een gelijkspel, afgesloten met het nemen van shoot-outs. Dit nieuwe wedstrijdelement is goed ontvangen door zowel teams als toeschouwers en geeft een extra dimensie aan de hockeysport.

Proef

De KNHB heeft de clubs laten weten volgend seizoen een proef te willen doen. In alle wedstrijden van de eerste heren- en damesteams die in een gelijkspel eindigen, zal de beslissing na shoot-outs vallen. De puntenverdeling wordt dan aangepast. Een gewonnen wedstrijd levert drie punten op en bij een gelijkspel krijgt ieder team één punt. Maar het team dat de shoot-outs wint verdient een bonuspunt. Verlies levert geen punten op.

Imput van de clubs

De KNHB vindt het belangrijk om voorafgaand aan de invoering van een nieuw wedstrijdformat, ook de input van de 320 hockeyclubs te krijgen. Op basis hiervan zal de bond beslissen of deze aanpassing voor de eerste teams in de competities, in seizoen 2017/2018 als pilot zal worden ingevoerd. De KNHB verwacht deze beslissing medio juni 2017 te nemen.

