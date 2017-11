Honkbal lijkt in Amsterdam het veld te moeten ruimen

Honkbalclub TIW-Survivors op sportpark De Diemen lijkt eind 2018 het veld te moeten ruimen. De gemeente wil het aantal velden van buurclubs uitbreiden en hockeyvelden aanleggen. Maar ook Ban Topa in Amsterdam Zuidoost moet verkassen.

Mitchell Korpel van de KNBSB: “Vooral in stedelijk gebied krijgen clubs steeds minder leden. De regio Amsterdam telt 13 honkbalclubs met in totaal 1.650 leden.

Honkbal vraagt veel veldruimte

Jeroen Klaasse is sportwethouder bij de gemeente Diemen. “Honkbal heeft veel veldruimte nodig. Ik heb hart voor het honkbal, maar je kunt de ruimte nu eenmaal maar één keer verdelen. En op een hockeyveld kunnen wel vijf keer zoveel mensen sporten.”

Taskforce

Volgens bestuurslid Ruben van de Kar van TIW-Survivors is Klaasse’s analyse te eenzijdig. Hij heeft samen met vijf andere regionale clubs en de KNBSB, een taskforce opgericht om met de gemeenten te gaan praten.

“Sport is meer dan ­het aantal leden”, zegt Van de Kar. “Bovendien zou met het uitgangspunt van Klaasse, honkbal nergens meer aan de bak komen. En dat is slecht voor de diversiteit van het sportaanbod.”

Kweekvijver

Honkbalclubs, met name in Zuidoost, zijn volgens Van de Kar een kweekvijver van talent. “Dat moet je lokaal bereiken via een veld in de buurt.” Hij vreest dat spelers stoppen. “En dat zou invloed hebben op het landelijke niveau. En dat is zonde want ons land heeft veel honkbaltalent.”

Wethouder Klaasse wil voor TIW-Survivors een nieuwe plek zoeken, in of vlakbij Diemen. De gemeente overweegt verhuizing naar Sportpark Middenmeer in de Watergraafsmeer. Volgens Van de Kar is daar echter te weinig ruimte voor het aantal teams.

Knollenveld

Een veld delen met een voetbal- of hockeyclub lijkt op papier wel mooi maar dat is het in de praktijk niet. “Tegen de tijd dat de voetballers in het voorjaar zijn uitgespeeld blijft voor ons een knollenveld over. Wij spelen dit seizoen nog op onze oude stek. Maar ons van ons eigen veld jagen is in elk geval niet de manier”, besluit Van der Kar.

