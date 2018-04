Kopstoot ontsiert Heineken NOOC Openingstoernooi

Op 24 maart jl. was USR Triton in het nieuws vanwege een kopstoot incident na een wedstrijd bij TSR Vidar in Tilburg. Een bestuurslid van Triton zou een kopstoot hebben gegeven aan een roeier van Vidar.



Het Heineken NOOC Openings Toernooi is het grootste roeievenement voor Nederlandse competitieroeiers. Ruim 2.500 studenten komen er ieder jaar voor naar Tilburg.

Kopstoot incident

Maar op het toernooi deed zich dit jaar een incident voor tussen een bestuurslid van Triton en een roeier van Vidar. Het bestuurslid heeft besloten om zich terug te trekken uit alle clubactiviteiten en de daarbij behorende verantwoordelijkheden neer te leggen.

Politie

Na het incident besloot Triton om contact op te nemen met de politie en het Vidar-lid. Het doel was om zo snel mogelijk helder te krijgen wat zich op 24 maart heeft afgespeeld.

Het bestuur van Triton betreurt de kopstoot zeer en keurt dit wangedrag af. De club betreurt eveneens het effect van het incident op het welzijn van het Vidar-lid. Triton hoopt dat hij spoedig en volledig herstelt.

Direct maatregelen

De roeibond KNRB betreurt de ontstane situatie voor de betrokkenen en prijst het snelle optreden van het bestuur van Triton. De club heeft al direct maatregelen genomen tegen het betrokken lid.

Daarnaast heeft Triton zowel haar eigen leden als de KNRB zorgvuldig geïnformeerd. De roeibond heeft ook contact gehad met de praeses van Vidar. Triton en Vidar houden met de KNRB contact over de afloop.

Veilig sportklimaat

De KNRB keurt elke vorm van geweld af. De bond doet er dan ook alles aan om samen met de clubs een veilig sportklimaat in stand te houden. De bond neemt al jarenlang maatregelen tegen het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag omdat iedereen zich in de roeisport veilig en prettig moet voelen.

