Clubhuis Ssv Purmerend staat helemaal niet los

Het pand van Ssv Purmerend blijkt in goede staat te verkeren. Dit werd duidelijk uit een tweede bouwkundige inspectie. Het huidige bestuur trok de uitkomsten van de eerste inspectie in twijfel.

In september 2017 gaf de voormalige voorzitter van de schietsportvereniging aan dat een bouwkundig rapport uitwees dat 2 m² van de fundering los zou staan.

Greep uit de kas

Vanwege het gevaar voor de veiligheid van de sporters werd het pand daarom nog diezelfde maand gesloten. Maar voormalig voorzitter Jan K. werd in december 2017 uit zijn functie gezet omdat hij een greep van zeker 28.000 euro uit de clubkas zou hebben gedaan.

Scheuren en zettingen

Na een tweede inspectie bleek van het eerste bouwkundige onderzoek niets te kloppen. Er zitten wel een paar scheuren in de buitengevel en er zijn wat zettingen in de dakconstructie gesignaleerd. Maar deze euvels blijken niets met elkaar te maken te hebben.

Niets aan de hand

“Bij een gebouw van deze leeftijd komen dergelijke scheuren en zettingen wel vaker voor. Maar de staat van het gebouw is technisch gezien redelijk. Er dient wel wat eenvoudig onderhoud te worden uitgevoerd, maar ook met de fundering blijkt na inspectie niets aan de hand te zijn.

Uitkomsten rapport gemanipuleerd

De leden van Ssv Purmerend hebben het vermoeden dat K. de uitkomsten van het eerste rapport heeft gemanipuleerd. Hij zou het pand met de grond hebben willen verkopen om met de opbrengst de door hem gemaakte gaten in de begroting te dichten. “Of misschien had hij er zelfs wel met de opbrengst vandoor willen gaan.”

Smerig spelletje

Het pand had dus nooit gesloten hoeven worden. “Die man is echt knettergek en heeft alleen maar een smerig spelletje gespeeld”, aldus een van de leden. Ssv Purmerend is nu van plan om het pand weer zo snel mogelijk op te stellen voor de leden.

