Schietclub 19 jaar lang door de penningmeester getild

Schietclub De Tolschutters in Emmer-Compascum heeft penningmeester Tjalling ten H. geroyeerd. Hij wordt ervan verdacht dat hij in de afgelopen 19 jaar zeker 35.000 euro heeft verduisterd. Het is een raadsel dat hij zolang zijn gang kon gaan.

Voorzitter Ronald Bloemendal: “Wij vermoedden al enkele jaren dat hij geld achterover drukte. Maar wij konden er maar niet de vinger achter krijgen waar het geld bleef.”

Sauna en winterbanden

Tot het bestuur in januari van de bank een extra pasje kreeg en daarmee inzage in de uitgaven vanaf 2012. “Toen bleek hij met geld van de club naar de sauna te zijn geweest. Maar ook had getankt, winterbanden had aangeschaft en uit eten was geweest.” Sinds 2010 is zo 17.000 euro van de rekening verdwenen. “Hij is al 19 jaar penningmeester dus wij denken dat er zeker 35.000 euro weg is.”

Schikken of aangifte

De penningmeester is tijdens een telefonische bestuursvergadering per direct geschorst. En in een extra ledenvergadering werd hij daarna geroyeerd. De leden konden vervolgens kiezen om tegen Ten H. aangifte te doen of een voorstel om te schikken. De leden kozen unaniem voor de aangifte. Zij vinden dat hij hier niet mee mag wegkomen.

Carte blanche van de schietclub

De voorzitter erkent dat het dom was om Ten H. de enige bankpas van de club te geven. “Hij had in feite carte blanche maar hij was een van de eerste leden en een gewaardeerd bestuurslid dat alles regelde.” Bloemendal beseft dat niet zeker is of de schietclub het geld ooit nog terug zal zien.

Molensteen

Ten H. wil niet op de beschuldigingen noch op de aangifte reageren. Maar volgens voorzitter Bloemendal heeft hij tijdens de confrontatie door het bestuur al spijt betuigd. “Hij vertelde dat het hem als een molensteen om de nek hing.” De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) weet van de fraude en zal de schietclub de juridische procedure uit handen nemen.

Follow @Allesportzaken