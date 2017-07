30.000 euro Lepelstraatse Boys achterover gedrukt

Niet de penningmeester van voetbalclub Lepelstraatse Boys, maar zijn vrouw was degene die 30.000 euro achterover drukte. Die verklaring legde het echtpaar A. en C. v.d. P. op 11 juli jl. af in de clubkantine.

Dat deden ze op eigen verzoek, tijdens een ingelaste vergadering voor de leden, waar zo’n 60 man op af kwamen. Waar het echtpaar de 30.000 euro voor nodig had werd niet echt duidelijk.

Geen verschil

Mevrouw v.d. P. nam alle schuld op zich want zij deed alle transacties, haar man was alleen op papier penningmeester. “Voor het bestuur maakt dat geen verschil”, zei voorzitter John Rens. “Wij hebben al aangifte gedaan, hij was de penningmeester dus hij was verantwoordelijk.”

Controle verscherpen

Rens: “Met het feit dat hij niet altijd een financieel overzicht kon laten zien zijn wij als bestuur te gemakkelijk omgegaan. Wij hadden te veel vertrouwen dus wij gaan de financiële controle verscherpen.”

“Begin juni kregen wij de eerste signalen.” Rens: “Voor de boodschappen bij de Sligro bleek geen geld meer op de rekening te staan dus wij belden de penningmeester. Die zei dat het goed kwam. Maar een week later was het weer zo’n zelfde verhaal.”

Fake-rekeningen

“Tot er voor een groot bedrag een aanmaning kwam van Heineken die de levering dreigde te stoppen. Toen zijn we er in gedoken en vonden wij een aanmaning van de gemeente dat de veldhuur niet was betaald. Daarna ontdekten wij fake-rekeningen en heeft Lepelstraatse Boys direct de hele boel laten blokkeren.”

Lepelstraatse Boys heeft 90% terug

De penningmeester kon diezelfde week al ruim de helft van die 30.000 euro terugstorten. Begin vorige week heeft hij nog een bedrag overgemaakt en later weer. “Wij hebben nu zo’n 90% terug maar hebben wel aangifte gedaan. Je kunt je afvragen of wij niet eerder konden ingrijpen. Ja natuurlijk, wij steken de hand ook in eigen boezem maar alles ging in vertrouwen.” Lepelstraatse Boys zoeken nu een nieuwe penningmeester.

