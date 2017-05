Omvangrijke malversatie bij de Kern van Cambuur

Na een onderzoek in samenwerking met de politie Leeuwarden, blijkt dat een bestuurslid van de supportersvereniging de Kern van Cambuur, al meerdere jaren valsheid in geschrifte heeft gepleegd. De man heeft naar het zich nu laat aanzien meer dan 140.000 euro verduisterd.

Het bestuurslid is al gedurende het onderzoek vanaf december 2016, van al zijn taken ontheven. Hij is tevens geschorst als lid van het bestuur van de Kern van Cambuur.

Meer dan 25 jarig bestuurslid

Het onderzoek naar de malversatie heeft betrekking op de periode 2008 tot 2016. Of er voor deze periode al frauduleus is gehandeld is niet meer te traceren. Maar gezien het feit dat de man al meer dan 25 jarig bestuurslid was bij de supportersvereniging, lijkt dat aannemelijk.

De zaak kwam aan het licht nadat de supportersvereniging aangifte had gedaan van de verdwijning van horeca-opbrengsten. Vervolgens zijn rechercheurs deze zaak gaan onderzoeken waarbij ze uitkwamen bij het 68-jarige bestuurslid.

Cambuur ernstig benadeeld

Ondanks de jaarlijkse controle van de boekhouding van de Kern van Cambuur, bleek de man zijn frauduleuze praktijken jaar in jaar uit vol te kunnen houden. Het deed dat via valsheid in geschrifte en het voeren van een schaduwrekening. De man heeft door zijn handelen de Kern van Cambuur en de BVO sc Cambuur ernstig benadeeld. De supportersvereniging draagt namelijk een groot deel van haar inkomsten aan Cambuur af.

De politie heeft bij de man op 3 mei huiszoeking verricht en hem op 8 mei aangehouden voor verhoor. Het bestuur van de Kern van Cambuur wacht verdere stappen van de Officier van Justitie af.

